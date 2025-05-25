Набор кастрюль за 700 евро: как уличные продавцы обманули пенсионера

Ольга рассказывает, что ее отец, пенсионер, поехал заправить машину. На заправке к нему подошли двое незнакомых людей, которые сказали, что у них случилась неприятность и попросили помочь, купив кастрюли. Цена за набор была 700 евро.

"Мы продавали там посуду, и у нас получилось так, что мы не распродали весь товар. Нам нужно обратно улетать в Грузию. Нас ждут растаможки, нам придется платить кучу денег, а выручки нет. Если не оплатим - у нас все конфискуют. Помогите!" - пересказала Ольга.

Отец Ольги, поддавшись на просьбу незнакомцев, согласился помочь. Она рассказала, что потом мужчины сопроводили отца до дома, а затем предложили купить еще один комплект кастрюль, уже за 350 евро за штуку. Мужчина не сразу осознал, что его обманули, и долго убеждал своих близких, что все в порядке.

Отец Ольги отметил, что искренне хотел помочь и не может понять, когда начался процесс воздействия на него.

Социальный психолог Мартиньш Приедолс пояснил, как работают мошенники: