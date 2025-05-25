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Россия объявила, когда она обнародует свои условия мира

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров 23 мая заявил, что Москва представит свои условия мира Киеву сразу после завершения текущего обмена пленными, сообщает издание The Kyiv Independent.

После напряженных переговоров в Стамбуле 16 мая - первых с 2022 года - Украина и Россия договорились об обмене пленными по принципу 1000 на 1000.

Процесс обмена начался 23 мая и будет продолжаться до 25 мая. На начальном этапе обе стороны обменялись 390 пленными, а 24 мая каждая из сторон передала еще по 307 человек.

Во время переговоров Украина и Россия также договорились о обмене документами, в которых изложены условия мира для обеих сторон.

Отдельно от текущих переговоров Россия готовит "меморандум о возможном будущем мирном договоре", который российский диктатор Владимир Путин упомянул в недавнем телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом.

Представители Кремля подчеркнули, что этот меморандум не связан с перечнем условий мира, который в настоящее время готовится.

Хотя Москва еще не опубликовала свои условия, Россия неоднократно выдвигала максималистские требования, в том числе призыв к Украине признать утрату Крыма и четырех восточных регионов.

В то же время, 22 мая, Лавров отметил, что Россию не интересует перемирие - сначала нужно решить "глубинные причины" войны.

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