Остапенко сохранила место в рейтинге WTA перед Открытым чемпионатом Франции

В воскресенье начнется второй турнир "Большой шлем" в сезоне. Остапенко в первом круге Открытого чемпионата Франции сыграет с россиянкой Полиной Кудерметовой, которая занимает 58-е место в рейтинге WTA.

Вторая ракетка Латвии Дарья Семенистая поднялась на три позиции, заняв 124-е место, а Анастасия Севастова, которая на этой неделе в четвертьфинале турнира WTA 250 в Рабате потерпела поражение, поднялась на 137 позиций и теперь занимает 406-е место.

Лидером мирового рейтинга WTA по-прежнему является белорусская теннисистка Арина Соболенко, за ней следуют американки Кори Гауфф и Джессика Пегула, а также итальянка Ясмин Паолини. Полька Ига Швёнтек сохраняет 5-е место, шестое место занимает россиянка Мирра Андреева, а на 7-е место поднялась китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь, обогнавшая представительницу США Мэдисон Киз. Топ-10 замыкают американка Эмма Наварро и испанка Паула Бадоса.

Лидером мирового рейтинга в парных играх по-прежнему является чешка Катержина Синякова.