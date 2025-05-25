Сборная Швеции на домашнем льду завоевала бронзовые медали чемпионата мира

Матч сборных Швеции и Дании прошел на стадионе "Авичи-Арена" в Стокгольме и завершился победой Швеции со счетом 6:2 (0:0, 3:0, 3:2).

Во втором периоде в течение неполных пяти минут Микаэль Баклунд дважды переиграл датского вратаря, а в конце периода еще одну шайбу в ворота датчан отправил Маркус Юханссон, доведя счет до 3:0.

В начале третьего периода шведы остались в меньшинстве, однако это не помешало им забить четвертый гол - точным броском отметился Лукас Рэймонд. 20 секунд спустя датчане все-таки реализовали большинство - гол забил Ник Олесен, а еще неполные три минуты спустя второй гол в составе сборной Дании забил Николай Элерс

Незадолго до того, как забить второй гол, Дания осталась в меньшинстве, и Юханссон точным броском завершил большинство Швеции, восстановив преимущество в три шайбы. Менее чем за пять минут до окончания основного времени шестой гол в составе сборной Швеции забил Мика Зибанежад.

Напомним, финальная встреча между сборными США и Швейцарии также пройдет в воскресенье, 25 мая. Начало игры в 21:20 по латвийскому времени.

Отметим, что Швейцария ни разу не побеждала на чемпионатах мира по хоккею, но четырежды завоевывала серебряные медали: в 1935, 2013, 2018 и 2024 годах.

В свою очередь, США, хоть и становились чемпионами дважды, в последний раз в финал выходили в далеком 1960 году (победив тогда во второй раз).

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