США спустя 65 лет выиграли чемпионат мира по хоккею

Сборная США по хоккею завоевала золотые медали на чемпионате мира, который проходил в Швеции и Дании.
Матч прошел на стадионе "Авичи-Арена" в Стокгольме. В решающем матче сборная США в овертайме обыграла Швейцарию со счетом 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 1:0).
Основное время матча завершилось без заброшенных шайб. Овертайм проходил в формате 3х3, и решающий гол забил Тейдж Томпсон на 63-й минуте. Результативными передачами отметились Логан Кули и Брэди Шей.
Видео: Лучшие моменты матча Швейцария - США
Напомним, в матче за третье место сборная Швеции второй год подряд завоевала бронзовые награды, обыграв Данию со счетом 6:2 (0:0, 3:0, 3:2).
Отметим, что Швейцария ни разу не побеждала на чемпионатах мира по хоккею, но четырежды завоевывала серебряные медали: в 1935, 2013, 2018 и 2024 годах.
В свою очередь, США, хоть и становились чемпионами дважды, в последний раз в финал выходили в далеком 1960 году (победив тогда во второй раз).
За ходом чемпионата мира и турнирными таблицами можно следить в разделе "Хоккей-2025".
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!