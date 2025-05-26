ФОТО Ринкевич принял участие в японской чайной церемонии

Японская чайная церемония, или чадо (茶道), представляет собой глубоко символичный и эстетически утонченный ритуал, почитаемый в Японии как важнейшая часть культурного наследия страны. Сформировавшаяся еще в Средневековье, эта церемония включает в себя не только приготовление и подачу чая, но и элементы медитации, особое внимание к эстетике процесса и глубокое уважение к гостям.

В ходе чайной церемонии строго соблюдаются определенные правила и символика действий. Обычно церемония проводится в специально отведенном месте - чайном домике, который представляет собой небольшое строение на отдельной территории с отдельным входом.

Участие президента Эдгара Ринкевича в этом ритуале стало важным символическим жестом, подчеркивающим укрепление культурных связей между Латвией и Японией. Чайная церемония традиционно воплощает собой мир, уважение, гармонию и чистоту, и знакомство с этим обычаем позволяет лучше понять японскую культуру и ее вековые традиции.

Фото: Dāvis Doršs/Valsts prezidenta kanceleja

Фото: Dāvis Doršs/Valsts prezidenta kanceleja

Фото: Dāvis Doršs/Valsts prezidenta kanceleja

Фото: Dāvis Doršs/Valsts prezidenta kanceleja

Фото: Dāvis Doršs/Valsts prezidenta kanceleja

Галерея: Ринкевич принял участие в японской чайной церемонии