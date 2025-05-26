Трамп отложил введение пошлин против ЕС после разговора с фон дер Ляйен

Договоренность была достигнута вечером в воскресенье в ходе телефонного разговора Трампа с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

По словам Трампа, фон дер Ляйен сказала ему, что "намерена приступить к серьезным переговорам".

"Им придется это сделать", - подчеркнул Трамп, общаясь с журналистами в Морристауне, штат Нью-Джерси, перед тем как отправиться в Вашингтон.

Ранее, в пятницу, Трамп пригрозил с 1 июня ввести 50-процентный тариф на импорт из ЕС. В публикации в своей соцсети он выразил недовольство тем, что торговые переговоры с Евросоюзом "ни к чему не приводят".

Со своей стороны, Урсула фон дер Ляйен после телефонного разговора с Трампом в воскресенье вечером написала в социальной сети X: "Европа готова быстро и решительно продвигать переговоры".

"Чтобы заключить хорошее соглашение, нам понадобится время до 9 июля", - отметила глава Еврокомиссии.

Она также подчеркнула, что ЕС и США объединяют "самые значимые и тесные торговые отношения в мире".