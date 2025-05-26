Трамп отложил введение пошлин против ЕС после разговора с фон дер Ляйен

Президент США Дональд Трамп объявил в воскресенье, что откладывает введение 50-процентных таможенных пошлин на импорт товаров из Европейского союза до 9 июля, чтобы дать сторонам время для проведения переговоров.
Договоренность была достигнута вечером в воскресенье в ходе телефонного разговора Трампа с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.
По словам Трампа, фон дер Ляйен сказала ему, что "намерена приступить к серьезным переговорам".
"Им придется это сделать", - подчеркнул Трамп, общаясь с журналистами в Морристауне, штат Нью-Джерси, перед тем как отправиться в Вашингтон.
Ранее, в пятницу, Трамп пригрозил с 1 июня ввести 50-процентный тариф на импорт из ЕС. В публикации в своей соцсети он выразил недовольство тем, что торговые переговоры с Евросоюзом "ни к чему не приводят".
Со своей стороны, Урсула фон дер Ляйен после телефонного разговора с Трампом в воскресенье вечером написала в социальной сети X: "Европа готова быстро и решительно продвигать переговоры".
"Чтобы заключить хорошее соглашение, нам понадобится время до 9 июля", - отметила глава Еврокомиссии.
Она также подчеркнула, что ЕС и США объединяют "самые значимые и тесные торговые отношения в мире".
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