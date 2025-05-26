Дженони признан самым ценным игроком ЧМ

Вратарь сборной Швейцарии по хоккею Леонардо Дженони был назван самым ценным игроком чемпионата мира, о чем было объявлено в воскресенье по завершении чемпионата.
Дженони не пропустил ни одного гола в четырех матчах турнира. За семь матчей он пропустил семь шайб и отразил 95,3% бросков и признан лучшим вратарем турнира. Также на его счету одна результативная передача.
Он стал третьим швейцарским игроком, получившим статус лучшего игрока ЧМ.
В 2013 году самым ценным игроком был признан защитник Роман Йози, а в прошлом году - нападающий Кевин Фиала.
Дженони также вошел в состав символической сборной турнира. Помимо него, туда попали защитники Зак Веренски (США) и Дин Кукан (Швейцария), нападающие Давид Пастрняк (Чехия), Элиас Линдхольм (Швеция) и Ник Олесен (Дания).
Лучшим бомбардиром чемпионата стал Пастрняк, забивший шесть голов в восьми играх и отдавший еще девять результативных передач.
Сборная Латвии завершила чемпионат после группового этапа, заняв итоговое десятое место.
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