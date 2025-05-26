Дженони признан самым ценным игроком ЧМ

Дженони не пропустил ни одного гола в четырех матчах турнира. За семь матчей он пропустил семь шайб и отразил 95,3% бросков и признан лучшим вратарем турнира. Также на его счету одна результативная передача.



Он стал третьим швейцарским игроком, получившим статус лучшего игрока ЧМ.

В 2013 году самым ценным игроком был признан защитник Роман Йози, а в прошлом году - нападающий Кевин Фиала.



Дженони также вошел в состав символической сборной турнира. Помимо него, туда попали защитники Зак Веренски (США) и Дин Кукан (Швейцария), нападающие Давид Пастрняк (Чехия), Элиас Линдхольм (Швеция) и Ник Олесен (Дания).