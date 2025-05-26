На пост главы airBaltic претендуют более 40 кандидатов из почти 30 стран

Как сообщалось ранее, 7 апреля текущего года совет airBaltic принял решение об освобождении от должности исполнительного директора и председателя правления компании Мартина Гаусса.

В конце января 2025 года было достигнуто соглашение с немецкой авиакомпанией Lufthansa о вложениях в airBaltic в размере 14 миллионов евро. В обмен на инвестиции Lufthansa Group получит конвертируемую акцию, обеспечивающую 10%-ную долю в капитале латвийской авиакомпании. После потенциального первичного публичного размещения акций (IPO) конвертируемая акция будет переведена в обыкновенные акции airBaltic.

Размер доли Lufthansa Group после IPO будет зависеть от рыночной стоимости акций на момент размещения. В рамках сделки также предусмотрено, что доля Lufthansa Group после IPO составит не менее 5% капитала airBaltic.

Эта сделка должна получить одобрение Федерального антимонопольного ведомства Германии (Bundeskartellamt).

В данный момент Латвийскому государству принадлежит 97,97% акций airBaltic, а финансовому инвестору, датскому предпринимателю Ларсу Тусену (через компанию Aircraft Leasing 1) - 2,03%. 30 августа 2024 года правительство Латвии договорилось о том, что после IPO государство сохранит в капитале авиакомпании не менее 25% плюс одну акцию.

В 2024 году airBaltic перевезла в общей сложности 5,2 миллиона пассажиров, что на 13% больше, чем годом ранее, а также выполнила 47 тысяч рейсов, что превышает показатель предыдущего года на 7%.

Однако, несмотря на рост числа пассажиров, по итогам 2024 года группа airBaltic получила аудированный убыток в размере 118,159 миллиона евро - в отличие от прибыли годом ранее. При этом оборот группы вырос на 11,9% по сравнению с 2023 годом и составил 747,572 миллиона евро.