IIHF не допустит присутствия российских хоккеистов на Олимпиаде в Милане

Олимпийский хоккейный турнир пройдет в Милане с 5 по 22 февраля 2026 года. Пока официально не объявлено, будут ли российские хоккеисты участвовать в Олимпиаде.

"Турнир организован Международным олимпийским комитетом", — отметил президент IIHF в интервью чешскому изданию Hokej.cz, указав на ответственность МОК в этом геополитическом вопросе.

"Мы оказываем на них давление, чтобы они приняли решение как можно скорее", — сказал Тардиф.

МОК заверил IIHF, что российские хоккеисты не смогут принять участие в Олимпийских играх в Милане.

"Скоро должно быть официальное заявление. Они сказали нам, что россияне не смогут участвовать", — добавил Тардиф.

IIHF отстранила Россию и Беларусь от участия в чемпионате мира 2026 года в Швейцарии из-за того, что страны-агрессоры продолжают военные действия в Украине.

Однако вопрос об участии российских хоккеистов в Олимпиаде в Милане долгое время оставался без официального ответа.

Если Россия не сможет принять участие в Олимпиаде в Милане, то латвийские хоккеисты будут играть в группе С вместе с США, Германией и Данией.

Если же МОК все же допустит страну-агрессора к участию, то в календаре соревнований указано, что Латвия должна будет играть в одной группе с Россией, США и Словакией.

Особенно ждет решения МОК Франция, которая будет включена в турнир Олимпиады в Милане, если Россия не сможет принять участие.