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Alexandra Nekrasova
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Volvo Cars сокращает 3 тысячи рабочих мест

Volvo.

Шведский автопроизводитель Volvo Cars, принадлежащий китайской автомобилестроительной компании Zhejiang Geely Holding Group, объявил в понедельник, 26 мая, о сокращении 3 тысяч рабочих мест в целях снижения расходов.

Из общего числа ликвидируемых рабочих мест около 1,2 тысячи будут сокращены в Швеции.

В апреле Volvo Cars объявила о планах сократить расходы на 18 миллиардов крон (1,6 миллиарда евро) в связи с проблемами в автомобильной промышленности.

Еще до введения президентом США Дональдом Трампом 25-процентных тарифов на импорт автомобилей в начале апреля европейские автопроизводители уже столкнулись с падением спроса на электромобили и все более жесткой конкуренцией со стороны китайских автопроизводителей.

Глава Volvo Cars Хокан Самуэльссон в начале апреля заявил, что после введения Трампом тарифов увеличит производство автомобилей в США и, возможно, построит там еще одну модель.

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