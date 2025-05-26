Volvo Cars сокращает 3 тысячи рабочих мест

Из общего числа ликвидируемых рабочих мест около 1,2 тысячи будут сокращены в Швеции.

В апреле Volvo Cars объявила о планах сократить расходы на 18 миллиардов крон (1,6 миллиарда евро) в связи с проблемами в автомобильной промышленности.

Еще до введения президентом США Дональдом Трампом 25-процентных тарифов на импорт автомобилей в начале апреля европейские автопроизводители уже столкнулись с падением спроса на электромобили и все более жесткой конкуренцией со стороны китайских автопроизводителей.

Глава Volvo Cars Хокан Самуэльссон в начале апреля заявил, что после введения Трампом тарифов увеличит производство автомобилей в США и, возможно, построит там еще одну модель.