Ночью в Пурвциемсе на стоянке сгорели восемь автомобилей

Пожар произошел вскоре после трех часов ночи на автостоянке на улице Пуцес - там загорелись восемь машин. Причины пожара выясняет Государственная полиция.

Кроме того, в понедельник в 15:20 VUGD получила вызов в Приекульскую волость, где горел одноэтажный жилой дом на площади 170 квадратных метров. Во время работ по тушению пострадали два спасателя. После осмотра медиков один пожарный продолжил работу, а другой был доставлен в медучреждение.

В понедельник VUGD также получила и другой вызов на пожар в Приекуле, где горела двухэтажная хозпостройка на площади 170 квадратных метров. В результате пожара пострадал человек, который был передан медикам.

Кроме того, вчера помощь спасателей потребовалась в волости Сталбес Цесисского края, где грузовик съехал с проезжей части и перевернулся. Из автомобиля в реку вытекли технические жидкости. Спасатели на месте происшествия установили шесть абсорбирующих бонов на протяжении 18 метров.

Из грузовика в емкости было перекачено топливо и масло. На месте происшествия работали также специалисты Государственной службы среды.

Всего за прошедшие сутки VUGD получила 55 вызовов - 20 на тушение пожаров, в том числе на тушение одного лесного пожара, 24 - на спасательные работы, а 11 вызовов оказались ложными.