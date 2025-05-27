Совершили ряд краж и убили человека: двум мужчинам дали по восемь лет тюрьмы

Кассационную жалобу на приговор подали потерпевшие, не согласные с квалификацией преступления по части третьей статьи 125 Уголовного закона, а именно: умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности виновного смерть потерпевшего. По мнению потерпевших, преступление следовало квалифицировать по части десятой статьи 117 Уголовного закона, а именно как убийство, совершенное группой лиц.

В своем решении Верховный суд ссылается на судебную практику, которая ранее указывала, что прокурор имеет исключительную функцию поддержания государственного обвинения. Если прокурор не обжаловал постановление суда апелляционной инстанции в установленном законом порядке, считается, что он согласен с постановлением суда апелляционной инстанции. Если прокурор не воспользовался правом на опротестование постановления суда апелляционной инстанции по делу, не поддержал кассационную жалобу потерпевшего, суд кассационной инстанции, установив, что действия обвиняемого подлежат квалификации как более тяжкое уголовное преступление, не вправе удовлетворить кассационную жалобу потерпевшего.

В кассационной жалобе также содержится просьба об отмене вынесенного подсудимым приговора, который, по мнению потерпевших, является недостаточным. В своем постановлении Апелляционный суд указывает, что в этой части кассационные жалобы основываются преимущественно на субъективном мнении потерпевших относительно доказательств по делу, оценки подлежащего назначению обвиняемому наказания и обстоятельств, на него влияющих, и по своей сути направлены на то, чтобы добиться отмены решения суда апелляционной инстанции не по правовым, а по фактическим основаниям, что противоречит части первой статьи 569 Уголовно-процессуального закона, которая устанавливает, что суд кассационной инстанции не переоценивает обстоятельства дела.