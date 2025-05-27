Совершили ряд краж и убили человека: двум мужчинам дали по восемь лет тюрьмы

Верховный суд отказался возбуждать кассационное производство по делу, в котором двое мужчин обвиняются в причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть, а также в совершении нескольких мелких краж. Таким образом, вступило в силу решение Видземского окружного суда, приговорившего обоих мужчин к восьми годам лишения свободы, сообщает агентство LETA.
Как сообщили агентству LETA в Верховном суде, из материалов дела следует, что уголовные преступления произошли в ночное время в Валмиере. Сначала один из обвиняемых украл бутылку бренди из продуктового магазина, а несколько часов спустя, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он похитил кассовый аппарат вместе с деньгами из другого продуктового магазина.
Около половины третьего утра один из обвиняемых разбил камнем окно в доме потерпевшего. Затем оба обвиняемых, находясь в состоянии алкогольного опьянения, несколько раз ударили потерпевшего кулаками и ногами. Продолжая нападение, обвиняемые также использовали бейсбольную биту и обломок деревянной палки. В результате действий обоих обвиняемых потерпевшему были причинены тяжкие телесные повреждения, которые имели прямую причинно-следственную связь с его смертью, наступившей примерно через два часа после нападения.
Суд апелляционной инстанции оставил в силе решение суда первой инстанции в части назначения наказания, согласно которому один из подсудимых был приговорен к восьми годам и двум месяцам лишения свободы, а другой - к восьми годам и десяти дням лишения свободы. С обвиняемых также взыскана компенсация морального вреда в размере 13 750 евро. На решение апелляционного суда была подана кассационная жалоба.
Кассационную жалобу на приговор подали потерпевшие, не согласные с квалификацией преступления по части третьей статьи 125 Уголовного закона, а именно: умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности виновного смерть потерпевшего. По мнению потерпевших, преступление следовало квалифицировать по части десятой статьи 117 Уголовного закона, а именно как убийство, совершенное группой лиц.
В своем решении Верховный суд ссылается на судебную практику, которая ранее указывала, что прокурор имеет исключительную функцию поддержания государственного обвинения. Если прокурор не обжаловал постановление суда апелляционной инстанции в установленном законом порядке, считается, что он согласен с постановлением суда апелляционной инстанции. Если прокурор не воспользовался правом на опротестование постановления суда апелляционной инстанции по делу, не поддержал кассационную жалобу потерпевшего, суд кассационной инстанции, установив, что действия обвиняемого подлежат квалификации как более тяжкое уголовное преступление, не вправе удовлетворить кассационную жалобу потерпевшего.
В кассационной жалобе также содержится просьба об отмене вынесенного подсудимым приговора, который, по мнению потерпевших, является недостаточным. В своем постановлении Апелляционный суд указывает, что в этой части кассационные жалобы основываются преимущественно на субъективном мнении потерпевших относительно доказательств по делу, оценки подлежащего назначению обвиняемому наказания и обстоятельств, на него влияющих, и по своей сути направлены на то, чтобы добиться отмены решения суда апелляционной инстанции не по правовым, а по фактическим основаниям, что противоречит части первой статьи 569 Уголовно-процессуального закона, которая устанавливает, что суд кассационной инстанции не переоценивает обстоятельства дела.
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