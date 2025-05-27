LŽA призывает к уважительной коммуникации с журналистами в предвыборный период

В этом году предвыборная кампания перед муниципальными выборами в Латвии беспрецедентно токсична: в ней преобладают личные нападки, дезинформация и преднамеренные попытки дискредитировать журналистов. Вместо того чтобы отвечать на важные для общества вопросы, политики предпочитают нападать. Социальные сети, алгоритмы которых способствуют поляризации и которые, по сути, никем не контролируются, стали инструментом политической манипуляции.

Независимые СМИ являются краеугольным камнем демократии. Они следят за властью, выявляют коррупцию, неэтичное поведение и политику, наносящую вред обществу. Деятельность свободной прессы часто приводит к отставке политиков, уголовному преследованию или завершению их политической карьеры. Об этом свидетельствует как мировой, так и местный опыт. И журналисты в Латвии проливали свет на переговоры олигархов, политические схемы, сомнительные расходы и неэтичное поведение.

Именно поэтому политики публично и агрессивно подвергают сомнению работу журналистов, чтобы подорвать доверие к СМИ и отвлечь внимание от собственного бездействия. Политики нападают на репутацию СМИ, ограничивают доступ к информации и манипулируют общественностью, используя социальные сети или карманные "газеты", которые не имеют ничего общего с журналистикой. Мы публично заявляем, что не хотим быть похожими на Россию, где СМИ подвергаются цензуре, а журналистов заставляют молчать, но в то же время мы движемся в этом направлении. Об этом свидетельствует и снижение показателей Латвии в Мировом индексе свободы прессы.

Латвийская ассоциация журналистов призывает политиков и кандидатов в депутаты помнить, что честные выборы являются основой демократии, и воздерживаться от действий, которые ее подрывают. Независимые СМИ неидеальны, но они незаменимы. Их ослабление также угрожает и безопасности Латвии.