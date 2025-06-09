Последний раз в первый класс: десятки школ на выбывание

Число школ в Латвии стремительно сокращается - только в Риге за двадцать лет прошло более 160 "оптимизаций". За этим словом - объединение, закрытие и реорганизация, а вокруг него - тревожные слухи и домыслы. Останутся ли школы в регионах? Хватит ли их через пять или десять лет? Что будет с качеством образования? Есть ли в сокращении какая-то логика? О том, почему это вовсе не заговор, уничтожающий латвийские школы - в материале TVNET+.