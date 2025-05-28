На шаг ближе к полноценным смарт-часам - Huawei Watch Fit 4 Pro

Какая форма смарт-часов самая привлекательная и удобная? Наверное, у каждого пользователя есть свое мнение, и это значительно усложняет жизнь производителям. Они могут попытаться задавать модные тенденции и убедить потребителей в преимуществах выбранного дизайна, а могут адаптироваться к пожеланиям максимально широкой аудитории, предлагая разные устройства.
Технологическая компания Huawei выбрала интересную "золотую середину": она сознательно делает разнообразным дизайн своих носимых устройств, одновременно позиционируя их как актуальный модный тренд в маркетинговых коммуникациях. Учитывая, что мы живем в разных информационных пузырях, китайцы могут оказаться правы - ведь у разных социальных групп свои представления о моде.
Из моделей смарт-часов и браслетов Huawei, представленных в прошлом году, выбор действительно широк с точки зрения форм. Корпус представленных осенью Watch GT 5 выполнен в форме восьмиугольника, у представленных в мае Watch 5 - гладко круглый, а у Watch Fit 4 Pro, представленных одновременно с последними - прямоугольный, который очень приближен к квадрату.
Премиальный внешний вида Premium
У главного героя этой истории, Watch Fit 4 Pro, очень интересная история, что существенно отличает его от аналогичных продуктов. А именно, пять лет назад он начал свой путь как дешевый и простой смарт-браслет с узким прямоугольным экраном и ограниченным набором функций. Однако с каждым последующим поколением Fit приобретал все новые и новые возможности, и в своей последней версии он превратился в полноценные смарт-часы, к тому же изготовленные из качественных материалов.
У них титановая оправа, алюминиевый корпус и сапфировое стекло.
Над дизайном также тщательно проработали, в результате чего у Watch Fit 4 Pro практичный экран почти квадратной формы и часы визуально напоминают дорогой и популярный продукт американской компании.
Первые впечатления от Watch Fit 4 Pro убедительны. Часы явно стали тверже, долговечнее и спортивнее. Высококачественные материалы корпуса ясно дают понять, что с этим устройством в руке можно заниматься спортом как в помещении, так и на открытом воздухе. Это также подтверждается степенью пыленепроницаемости IP6X и водонепроницаемостью 5 АТМ, что позволяет погружаться на глубину до 50 метров.
Компактные размеры делают этот умный циферблат еще более полезным для спортсменов. Watch Fit 4 Pro имеют толщину всего 9,3 миллиметра и весят 30 граммов.
Это именно то ощущение "веса перышка" на запястье. О существовании устройства можно даже забыть, ведь оно не особо ощущается ни днем, ни во время сна.
Для всех видов спорта
Признавая сильные стороны Watch Fit 4 Pro, компания Huawei сделала их пригодными для гораздо большего числа видов спорта, чем ремешки Fit предыдущих поколений.
Например, сюда входит режим гольфа, который включает информацию о 15 000 полях по всему миру, в том числе о любимых полях игроков в Латвии, и помогает рассчитать, как быстрее всего забить мяч в лунку.
Также есть режим фридайвинга, который сообщает об изменении давления, времени задержки дыхания и других параметров на глубину до 40 метров, а также предупреждает о превышении опасного для здоровья предела. Во время пробежек устройство обеспечивает чрезвычайно точную навигацию, поскольку использует систему позиционирования Huawei Sunflower вместе с барометром. Это позволяет устройству отображать подъемы, спуски и рассчитывать примерное время прохождения дистанции с помощью подробной контурной карты.
Всего Watch Fit 4 Pro распознает более сотни видов спорта и умеет измерять их воздействие на организм, а также показывать демонстрации упражнений с реалистичной анимацией.
Watch Fit 4 Pro может многое предложить, когда дело касается показателей здоровья. Он оснащен той же сенсорной системой TruSense, что и топовые смарт-часы Watch 5, и может даже записывать электрокардиограмму. Watch Fit 4 Pro также обеспечивает точный мониторинг сердечного ритма, измерение насыщения крови кислородом или SpO2, отслеживание сна с подробным анализом и мониторинг уровня стресса. Отслеживание сна чрезвычайно подробное. Устройство предоставляет информацию о различных фазах сна и рекомендации по улучшению качества сна.
Идеальный экран
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Стоит отметить, что карты и другие данные удобно просматривать прямо на экране часов, даже не прикасаясь к подключенному смартфону. Можно прокладывать маршрут навигационной системы в приложении Petal Maps прямо на часах и получать пошаговые инструкции до пункта назначения. Экран для этого очень подходит.
1,82-дюймовый AMOLED-дисплей обеспечивает превосходное качество изображения с яркими цветами и глубокими черными тонами.
Он обладает поистине впечатляющей яркостью до 3000 нит, что обеспечивает отличную видимость даже под прямыми солнечными лучами. Текст четкий, значки четкие, а пользовательский интерфейс выглядит безупречно.
Watch Fit 4 Pro работает на собственной операционной системе HarmonyOS от Huawei. Часы демонстрируют отличную производительность - пользовательский интерфейс плавный, при навигации по меню и открытии приложений нет никаких торможений и задержек. Экосистема приложений HarmonyOS по-прежнему ограничена по сравнению с Wear OS или watchOS, но Huawei активно работает над ее расширением.
Устройство предлагает достаточно внутренней памяти для хранения музыки в автономном режиме, что является большим плюсом для тех, кто занимается бегом без телефона.
Watch Fit 4 Pro предоставляет все стандартные уведомления умных часов со смартфона, позволяя пользователям быстро отвечать на сообщения и звонки. Часы оснащены динамиком и микрофоном, что позволяет совершать звонки прямо с запястья, а также слушать музыку. Поддержка автономного MP3 - отличная функция для любителей музыки, которые хотят слушать ее без телефона.
10 дней с одной зарядкой
Одной из главных сильных сторон серии Huawei Watch Fit всегда было превосходное время автономной работы, и Watch Fit 4 Pro продолжает эту тенденцию.
При обычном использовании он обеспечивает до 7 дней работы на одном заряде, при этом максимальное время работы может достигать 10 дней.
Как обычно, смарт-часы Huawei можно подключить к смартфонам как с самыми популярными операционными системами - Android, так и iOS.
Все перечисленные преимущества делают Huawei Watch Fit 4 Pro амбициозными и функциональными смарт-часами. Устройство предлагает убедительные возможности для отслеживания здоровья и физической активности, впечатляющий дисплей и отличную автономность. Впервые модель выполнена из качественных, прочных материалов и отличается премиальным дизайном. Учитывая все это, цена в 249 евро выглядит более чем заманчиво.
Если все же кажется слишком дорого, можно выбрать "младшего брата" серии Watch Fit 4 за 169 евро, у которого нет сапфирового стекла, возможности записи электрокардиограммы и яркого экрана. Но с ним также можете погрузиться на глубину и использовать его до 10 дней без подзарядки.
Статья создана в сотрудничестве с Huawei Latvija.
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