На шаг ближе к полноценным смарт-часам - Huawei Watch Fit 4 Pro

У них титановая оправа, алюминиевый корпус и сапфировое стекло.

Над дизайном также тщательно проработали, в результате чего у Watch Fit 4 Pro практичный экран почти квадратной формы и часы визуально напоминают дорогой и популярный продукт американской компании.

Фото: Jānis Vēvers

Первые впечатления от Watch Fit 4 Pro убедительны. Часы явно стали тверже, долговечнее и спортивнее. Высококачественные материалы корпуса ясно дают понять, что с этим устройством в руке можно заниматься спортом как в помещении, так и на открытом воздухе. Это также подтверждается степенью пыленепроницаемости IP6X и водонепроницаемостью 5 АТМ, что позволяет погружаться на глубину до 50 метров.

Компактные размеры делают этот умный циферблат еще более полезным для спортсменов. Watch Fit 4 Pro имеют толщину всего 9,3 миллиметра и весят 30 граммов.

Это именно то ощущение "веса перышка" на запястье. О существовании устройства можно даже забыть, ведь оно не особо ощущается ни днем, ни во время сна.

Фото: Jānis Vēvers

Для всех видов спорта

Признавая сильные стороны Watch Fit 4 Pro, компания Huawei сделала их пригодными для гораздо большего числа видов спорта, чем ремешки Fit предыдущих поколений.

Например, сюда входит режим гольфа, который включает информацию о 15 000 полях по всему миру, в том числе о любимых полях игроков в Латвии, и помогает рассчитать, как быстрее всего забить мяч в лунку.