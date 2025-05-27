Премьер рассказала о планах сократить расходы без ущерба для пенсий и пособий

Министерства ищут способы сократить свои расходы, но пенсии и пособия, скорее всего, не будут затронуты. Об этом во вторник, 27 мая, после заседания правительства заявила премьер-министр Эвика Силиня.
В течение июня Министерство финансов должно подготовить предложения по сокращению государственных расходов как минимум на 150 миллионов евро, чтобы найти финансирование для обороны, образования и демографии.
По словам Силини, в настоящее время Минфин активно ведет переговоры с министерствами в поисках возможной экономии.
Средства планируется изыскивать за счет административных ресурсов, а не, например, за счет пенсий или пособий. Больше внимания уделяется тому, как можно консолидировать и централизовать отдельные учреждения.
Это может коснуться и государственных капитальных обществ, где планируется сократить количество членов правлений и советов.
Премьер-министр подчеркнула, что необходимо дождаться результатов переговоров, проводимых Минфином, прежде чем делать дальнейшие шаги.
"Мы считаем, что пенсии и пособия не должны затрагиваться", - заявила Силиня.
Ранее сообщалось, что от Минфина в июне ожидаются предложения по сокращению государственных расходов. После этого предстоит дальнейшая работа по их снижению, ранее отмечала Силиня.
Премьер пояснила, что в течение июня необходимо принять важные решения для продвижения приоритетов, установленных правительством.
Она подчеркнула, что эффективным способом реализации предложенных идей и увеличения финансирования обороны является также использование предложенных Европой инструментов.
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