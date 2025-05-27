Премьер рассказала о планах сократить расходы без ущерба для пенсий и пособий

В течение июня Министерство финансов должно подготовить предложения по сокращению государственных расходов как минимум на 150 миллионов евро, чтобы найти финансирование для обороны, образования и демографии.

По словам Силини, в настоящее время Минфин активно ведет переговоры с министерствами в поисках возможной экономии.

Средства планируется изыскивать за счет административных ресурсов, а не, например, за счет пенсий или пособий. Больше внимания уделяется тому, как можно консолидировать и централизовать отдельные учреждения.

Это может коснуться и государственных капитальных обществ, где планируется сократить количество членов правлений и советов.

Премьер-министр подчеркнула, что необходимо дождаться результатов переговоров, проводимых Минфином, прежде чем делать дальнейшие шаги.

"Мы считаем, что пенсии и пособия не должны затрагиваться", - заявила Силиня.

Ранее сообщалось, что от Минфина в июне ожидаются предложения по сокращению государственных расходов. После этого предстоит дальнейшая работа по их снижению, ранее отмечала Силиня.

Премьер пояснила, что в течение июня необходимо принять важные решения для продвижения приоритетов, установленных правительством.

Она подчеркнула, что эффективным способом реализации предложенных идей и увеличения финансирования обороны является также использование предложенных Европой инструментов.