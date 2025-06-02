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Льготы для импорта украинских продуктов отменят: взлетят ли цены в Латвии?

Импорт из Украины в Латвию. Изображение создано при помощи ИИ

Не исключено, что латвийских покупателей вскоре ждет очередное повышение цен на продукты. Ведь 5 июня завершается трехлетний режим автономных торговых мер (АТМ), введенный ЕС для поддержки Украины в июне 2022 года: торговля возвращается к "довоенным" соглашениям, что означает ужесточение квот и пошлин на сельхозпродукцию, которую раздираемая войной страна экспортирует в Евросоюз. И это касается не только сахара, яиц и мяса птицы, но и сельскохозяйственных культур, идущих на корм скоту и курам, а также сырья для пищевой промышленности.

TVNET+ поговорил с латвийскими и украинскими экспертами и выяснил, как новшество отразится на потребительских ценах.

На вопросы ответили председатель комитета по евроинтеграции "Украинского клуба аграрного бизнеса" Олександра Авраменко, генеральный директор ассоциации Poultry Union of Ukraine Сергий Карпенко, член правления AS Ķekava Foods Саулюс Петкевичус и председатель совета Латвийской федерации продовольственных предприятий Инара Шуре.

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