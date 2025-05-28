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Омбудсмен все еще находится в больнице; доклад Сейму планируется на следующей неделе

Омбудсмен Юрис Янсонс

Омбудсмен Юрис Янсонс все еще находится в больнице, а решение о своей дальнейшей работе он может принять после того, как представит свой доклад Сейму, сообщил агентству LETA сам Янсонс.

Гипотетически доклад может быть представлен в следующий четверг, сказал он.

На прошлой неделе председатель Сейма Дайга Миериня заявила, что Янсонс, учитывая его регулярные отлучки, должен сам оценить свою способность продолжать выполнять свои обязанности.

Янсонс в свою очередь сообщил агентству LETA, что находится в больнице и подумает о своем будущем на должности после выписки.

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