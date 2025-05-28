Шведская полиция раскрыла как минимум 200 сексуальных преступлений во время ЧМ по хоккею

Мужчина с семилетней дочерью попался на том, что покупал секс у трансперсоны, находясь при этом под воздействием наркотиков. Его дочь в это время спала в квартире. Девочка была передана на попечение социальных служб.

Пять не связанных между собой женщин дали показания о группе, которая использовала их для занятия проституцией. Их заставляли заниматься сексом каждый день и разрешали спать только четыре часа в сутки. Одна из женщин заявила, что ее заставляли обслуживать до 15 клиентов в день.

Гражданин Индии пытался дать взятку полицейскому, чтобы избежать ответственности после того, как его поймали на покупке секса. Он был задержан и через пару дней осужден и за взятку, и за покупку секса.

Чемпионат мира по хоккею проходит в Хернинге и Стокгольме с 9 по 25 мая.