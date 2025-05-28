Шведская полиция раскрыла как минимум 200 сексуальных преступлений во время ЧМ по хоккею

Шведская полиция провела масштабную операцию против покупки сексуальных услуг во время чемпионата мира по хоккею. В результате было раскрыто не менее 200 преступлений и арестовано несколько человек, сообщает издание Ilta-Sanomat.
В Швеции не запрещена продажа сексуальных услуг, а вот их покупка является преступлением.
Местная полиция в сотрудничестве с социальными работниками и стокгольмским отделом по борьбе с проституцией и торговлей людьми организовала операцию по пресечению преступлений сексуального характера.
Задержаны мужчины из разных стран, включая Норвегию, Ирландию, Австрию, Грузию, а также стран за пределами Европы, например, Индии.
Жертвами, в свою очередь, становились женщины из Швеции, Испании, Румынии, Украины, Кении, Сенегала и Колумбии.
Один из задержанных - мужчина, работающий в норвежском правительственном агентстве, которое помогает уязвимым молодым людям, сообщает Ilta-Sanomat. Он был пойман во время покупки сексуальных услуг в гостиничном номере. В Швецию из Норвегии он незаконно ввез пять граммов кокаина. Мужчина подозревается не только в покупке сексуальных услуг, но и в преступлениях, связанных с наркотиками.
Полиция допросила работницу секс-индустрии, которая рассказала, что ее изнасиловали и ограбили. Она описала предполагаемого виновника, он был задержан и сейчас находится под стражей.
Также быд задержан 39-летний учитель и отец малолетних детей после того, как попытался за 3 тысячи шведских крон (277 евро) купить секс у полицейского под прикрытием во время тайной операции.
Мужчина с семилетней дочерью попался на том, что покупал секс у трансперсоны, находясь при этом под воздействием наркотиков. Его дочь в это время спала в квартире. Девочка была передана на попечение социальных служб.
Пять не связанных между собой женщин дали показания о группе, которая использовала их для занятия проституцией. Их заставляли заниматься сексом каждый день и разрешали спать только четыре часа в сутки. Одна из женщин заявила, что ее заставляли обслуживать до 15 клиентов в день.
Гражданин Индии пытался дать взятку полицейскому, чтобы избежать ответственности после того, как его поймали на покупке секса. Он был задержан и через пару дней осужден и за взятку, и за покупку секса.
Чемпионат мира по хоккею проходит в Хернинге и Стокгольме с 9 по 25 мая.
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