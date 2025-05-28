Зидан назвал фаворита финала Лиги чемпионов

"Буду ли смотреть финал Лиги чемпионов? Да, конечно, я его посмотрю. Несмотря на то, что я из Марселя, думаю, что французская команда должна победить", - приводит слова Зидана Tuttomercatoweb.

Финальный матч Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025 между "ПСЖ" и "Интером" состоится 31 мая. Команды будут играть на стадионе "Арена Мюнхен" (Мюнхен, Германия). Начало игры - в 22:00 по латвийскому времени.

Зидан остается без работы с 2021 года. Он возглавлял только "Реал" и работал в системе мадридского клуба. В его тренерской коллекции - три победы в Лиге чемпионов, два чемпионских титула Ла Лиги, два Кубка и два Суперкубка Испании, два Суперкубка Европы и две победы на клубном чемпионате мира.

По информации Defensa Central, Зидан мечтает возглавить сборную Франции, об этом француз недавно заявил лично.

"Конечно, возглавить сборную Франции - это желание. Но там есть сейчас тренер, и мы должны это уважать", - сказал Зидан.

Отметим, что наставник французов Дидье Дешам покинет сборную Франции после чемпионата мира 2026 года.