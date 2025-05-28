Зидан назвал фаворита финала Лиги чемпионов

Легенда французского футбола Зинедин Зидан признался, что будет болеть за "Пари Сен-Жермен" в предстоящем финале Лиги чемпионов против "Интера", несмотря на свое происхождение из Марселя - принципиального соперника парижан.
"Буду ли смотреть финал Лиги чемпионов? Да, конечно, я его посмотрю. Несмотря на то, что я из Марселя, думаю, что французская команда должна победить", - приводит слова Зидана Tuttomercatoweb.
Финальный матч Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025 между "ПСЖ" и "Интером" состоится 31 мая. Команды будут играть на стадионе "Арена Мюнхен" (Мюнхен, Германия). Начало игры - в 22:00 по латвийскому времени.
Зидан остается без работы с 2021 года. Он возглавлял только "Реал" и работал в системе мадридского клуба. В его тренерской коллекции - три победы в Лиге чемпионов, два чемпионских титула Ла Лиги, два Кубка и два Суперкубка Испании, два Суперкубка Европы и две победы на клубном чемпионате мира.
По информации Defensa Central, Зидан мечтает возглавить сборную Франции, об этом француз недавно заявил лично.
"Конечно, возглавить сборную Франции - это желание. Но там есть сейчас тренер, и мы должны это уважать", - сказал Зидан.
Отметим, что наставник французов Дидье Дешам покинет сборную Франции после чемпионата мира 2026 года.
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