Главный тренер "ПСЖ" сделал громкое заявление перед финалом Лиги чемпионов

Испанский специалист заявил, что парижская команда в ближайшее десятилетие выиграет турнир больше одного раза.

"Я считаю, что эта команда и эти игроки заслуживают быть в финале. Болельщики "ПСЖ" и клуб заслужили эту победу в Лиге чемпионов. Они это сделают. Я не знаю, произойдет ли это 31 мая, но убежден, что в течение этого десятилетия "ПСЖ" выиграет больше одного трофея Лиги чемпионов. Я сказал бы это, даже не будь тренером этой команды.

Больше всего меня мотивирует желание писать историю с "ПСЖ", ради чего я и приехал сюда - выиграть для них первый трофей Лиги чемпионов. Первый всегда самый сложный. Это как первый титул Испании на чемпионате мира. Кто-то должен открыть дверь и сказать: "Мы можем это сделать! Если мы это сделали, то и следующее поколение после нас сможет это сделать", - цитирует испанского специалиста официальный сайт УЕФА.

Финальный матч Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025 между "ПСЖ" и "Интером" состоится 31 мая. Команды будут играть на стадионе "Арена Мюнхен" (Мюнхен, Германия). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по латвийскому времени.

Для "ПСЖ" это второй финал Лиги чемпионов в истории. Впервые клуб играл в решающем матче в 2020 году - тогда парижская команда уступили "Баварии" (0:1).