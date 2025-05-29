Что надо знать о финале Лиги чемпионов-2025?

Лига чемпионов сезона-2024/25 завершится финалом на стадионе "Арена Мюнхен" (Германия), в котором сыграют "ПСЖ" и "Интер". Решающая встреча состоится 31 мая и начнётся в 22:00 по латвийскому времени.
Кто сыграет в финале?
В финале "Пари Сен-Жермен" сыграет с "Интером". Французская команда в полуфинале дважды обыграла "Арсенал" (общ. 3:1), а миланский "Интер" в фееричном противостоянии с общим счётом 7:6 взял верх над "Барселоной".
Где пройдёт финал?
Финал впервые с 2012 года пройдёт на стадионе "Арена Мюнхен". Тогда "Бавария" не смогла воспользоваться преимуществом домашних стен - мюнхенцы по пенальти проиграли "Челси".
Строительство "Арена Мюнхен" продолжалось менее трёх лет и завершилось 30 апреля 2005 года. Арена расположена на аллее Вернера Гейзенберга. Здесь прошли четыре игры группового этапа ЕВРО-2020. Официальная вместимость арены на матчах этого турнира составила 66 тысяч зрителей.
Досье финалистов
"Интер" (Италия)
- 1/8 финала: общ. 4:1 против "Фейеноорда" (2:0 г, 2:1 д)
- 1/4 финала: общ. 4:3 против "Баварии" (2:1 г, 2:2 д)
- 1/2 финала: общ. 7:6 против "Барселоны" (3:3 г, 4:3 д)
- Позиция в рейтинге УЕФА: 5
- Лучший результат в Лиге чемпионов: победитель (1963/64, 1964/65, 2009/10)
- Прошлый сезон: 1/8 финала (поражение от "Атлетико" с общим счётом 2:2, пен. 2:3)
- Тренер: Симоне Индзаги - победитель серии А и трёхкратный обладатель Кубка Италии, в составе "Лацио" завоевал национальный кубок и в качестве тренера. Сменив Антонио Конте в "Интере" летом 2021 года, он выиграл Кубок и Суперкубок Италии в своей первой кампании. Помог "Интеру" защитить оба трофея и вывел его в финал ЛЧ-2023, а в прошлом сезоне добавил к этим достижениям титул чемпиона серии А.
- Ключевые игроки: Лаутаро Мартинес, Янн Зоммер, Дензел Дюмфрис.
Знаете ли вы?
Тринадцать голов "Интера" и "Барсы" в полуфинале - повторение рекорда плей-офф Лиги чемпионов ("Ливерпуль" - "Рома" 7:6 в полуфинале ЛЧ-2017/18 и "Бавария" - "Спортинг" 12:1 в 1/8 финала ЛЧ-2008/09).
"Пари Сен-Жермен" (Франция)
- 1/8 финала: общ. 1:1, пен. 4:1 против "Ливерпуля" (0:1 д, 1:0 г)
- 1/4 финала: общ. 5:4 против "Астон Виллы" (3:1 д, 2:3 г)
- 1/2 финала: общ. 3:1 против "Арсенала" (1:0 г, 2:1 д)
- Позиция в рейтинге УЕФА: 6
- Лучший результат в Лиге чемпионов: финалист (2019/20)
- Прошлый сезон: 1/2 финала (поражение от "Боруссии", Дортмунд, с общим счетом 0:2)
- Тренер: Луис Энрике - бывший игрок "Барселоны" и "Реала", выиграл девять трофеев за три года на посту главного тренера "Барсы", включая два чемпионата Испании и ЛЧ-2014/15. Энрике вывел сборную Испании в полуфинал ЕВРО-2020 и финал Лиги наций УЕФА-2021, а в 2023 году сменил Кристофа Гальтье у руля "ПСЖ". В первом же сезоне он привёл столичный клуб к "золотому дублю" и дошёл до полуфинала Лиги чемпионов. В нынешней кампании его команда защитила чемпионский титул и имеет отличный шанс впервые в своей истории завоевать престижнейший еврокубок.
- Ключевые игроки: Витинья, Джанлуиджи Доннарумма, Усман Дембеле.
Знаете ли вы?
"ПСЖ" - третий французский клуб после "Реймса" (1956, 1959) и "Олимпика" (1991, 1993), у которого больше одного финала Кубка чемпионов/Лиги чемпионов.
Какой формат у финала?
Если в основное время будет ничья, последует дополнительное время: два экстра-тайма по 15 минут. Если по их истечении счет будет равным, победитель определится в серии 11-метровых.
Кто будет главным арбитром?
Финал между "Пари Сен-Жермен" и "Интером" будет судить румынский арбитр Иштван Ковач.
Что получит победитель?
Кубок за победу в Лиге чемпионов весит 7,5 килограмма и возвышается на 73,5 сантиметра.
Победитель получит путевку в общий этап Лиги чемпионов-2025/26, если не заработает её через национальное первенство. Кроме того, победитель получит право сыграть в Суперкубке УЕФА-2025 с победителем Лиги Европы УЕФА-2024/25.
Кто выступит в предматчевом шоу?
31 мая на сцену перед самым ожидаемым клубным матчем сезона выйдет американская рок-группа Linkin Park.
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