Что надо знать о финале Лиги чемпионов-2025?

Знаете ли вы? Тринадцать голов "Интера" и "Барсы" в полуфинале - повторение рекорда плей-офф Лиги чемпионов ("Ливерпуль" - "Рома" 7:6 в полуфинале ЛЧ-2017/18 и "Бавария" - "Спортинг" 12:1 в 1/8 финала ЛЧ-2008/09).

"Пари Сен-Жермен" (Франция)

1/8 финала: общ. 1:1, пен. 4:1 против "Ливерпуля" (0:1 д, 1:0 г)

1/4 финала: общ. 5:4 против "Астон Виллы" (3:1 д, 2:3 г)

1/2 финала: общ. 3:1 против "Арсенала" (1:0 г, 2:1 д)

Позиция в рейтинге УЕФА: 6

Лучший результат в Лиге чемпионов: финалист (2019/20)

Прошлый сезон: 1/2 финала (поражение от "Боруссии", Дортмунд, с общим счетом 0:2)

Тренер: Луис Энрике - бывший игрок "Барселоны" и "Реала", выиграл девять трофеев за три года на посту главного тренера "Барсы", включая два чемпионата Испании и ЛЧ-2014/15. Энрике вывел сборную Испании в полуфинал ЕВРО-2020 и финал Лиги наций УЕФА-2021, а в 2023 году сменил Кристофа Гальтье у руля "ПСЖ". В первом же сезоне он привёл столичный клуб к "золотому дублю" и дошёл до полуфинала Лиги чемпионов. В нынешней кампании его команда защитила чемпионский титул и имеет отличный шанс впервые в своей истории завоевать престижнейший еврокубок.

Ключевые игроки: Витинья, Джанлуиджи Доннарумма, Усман Дембеле.

Знаете ли вы? "ПСЖ" - третий французский клуб после "Реймса" (1956, 1959) и "Олимпика" (1991, 1993), у которого больше одного финала Кубка чемпионов/Лиги чемпионов.

Какой формат у финала?