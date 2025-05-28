Билеты на Праздник песни и танца школьников не достать: музыкант Брикманис возмущен

Музыкант Наурис Брикманис выложил в Instagram видео, в котором с возмущением рассказал, что пытался купить билеты на XIII Латвийский праздник песни и танца школьной молодежи, в котором будет участвовать его дочь, но не смог. Как сообщает агентство LETA, билеты на мероприятия Праздника раскупаются молниеносно.
В видео Наурис с сожалением признается, что ни он, ни его жена не смогут прийти и посмотреть выступления дочери.
По словам Брикманиса, он встал в виртуальную очередь за билетами рано утром в среду, 28 мая, и перед ним было 12 тысяч ожидающих. Музыкант отметил, что уже тогда понял, что ни на одно из представлений, в которых будет выступать его дочь, он не попадет.
Наурис публично обратился с вопросом к организаторам Праздника - Министерству образования и Государственному центру содержания образования:
"Разве мы, родители, не должны быть первыми, кому достаются билеты? Учитывая, что именно мы водим своих детей на занятия, платим за них, возим на совместные репетиции, которые не всегда проходят в том городе, где мы живем!"
Во вторник, 27 мая, в течение часа были полностью распроданы билеты на спектакль современного танца Kastaņa puslode в рамках Праздника песни и танца школьной молодежи, а также почти закончились билеты на большой концерт народного танца Es atvēru Laimas dārzu также почти закончились, сообщает агентство LETA.
С началом продаж за полчаса были раскуплены билеты как на генеральную репетицию Kastaņa puslode, так и на два запланированных спектакля.
В течение первого часа после открытия продаж были проданы почти все билеты на концерты Es atvēru Laimas dārzu на стадионе "Даугава" и на их генеральную репетицию.
Пока еще можно приобрести билеты на генеральную репетицию и само представление танцевальной постановки Viedvasara, но и они стремительно исчезают.
Покупатели выстраивались в виртуальную очередь перед началом продаж, но как только началась продажа билетов, сайт www.bilesuparadize.lv работал без сбоев.
Уже сообщалось, что в первый день были распроданы распроданы билеты на концерт духовной музыки в Рижском соборе Святого Петра, концерт кокле Džīslojums и его генеральную репетицию, костюмированный парад StaroJums, концерт аккордеонной музыки Skan akordeons и концерт духового оркестра Tā radās skaņa.
На мероприятия Праздника песни и танца школьной молодежи за одну покупку можно приобрести не более восьми билетов.
В этом года запланированы четыре группы цен в зависимости от места проведения и типа мероприятия - генеральная репетиция или концерт.
Председатель правления Biļešu paradīze Янис Кюзулис пояснил, что в этом году для продажи билетов будет использоваться та же система, которая использовалась на Празднике песни и танца два года назад, и никаких новых экспериментов не планируется. Он выразил надежду, что клиенты получат обслуживание самого высокого качества.
Говоря об аспектах безопасности, Кюзулис рекомендует не хвастаться купленными билетами в социальных сетях, чтобы мошенник не перехватил QR-код и не попал на концерт раньше настоящего владельца билета.
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