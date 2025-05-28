Билеты на Праздник песни и танца школьников не достать: музыкант Брикманис возмущен

С началом продаж за полчаса были раскуплены билеты как на генеральную репетицию Kastaņa puslode, так и на два запланированных спектакля.

В течение первого часа после открытия продаж были проданы почти все билеты на концерты Es atvēru Laimas dārzu на стадионе "Даугава" и на их генеральную репетицию.

Пока еще можно приобрести билеты на генеральную репетицию и само представление танцевальной постановки Viedvasara, но и они стремительно исчезают.

Покупатели выстраивались в виртуальную очередь перед началом продаж, но как только началась продажа билетов, сайт www.bilesuparadize.lv работал без сбоев.

Уже сообщалось, что в первый день были распроданы распроданы билеты на концерт духовной музыки в Рижском соборе Святого Петра, концерт кокле Džīslojums и его генеральную репетицию, костюмированный парад StaroJums, концерт аккордеонной музыки Skan akordeons и концерт духового оркестра Tā radās skaņa.

На мероприятия Праздника песни и танца школьной молодежи за одну покупку можно приобрести не более восьми билетов.

В этом года запланированы четыре группы цен в зависимости от места проведения и типа мероприятия - генеральная репетиция или концерт.

Председатель правления Biļešu paradīze Янис Кюзулис пояснил, что в этом году для продажи билетов будет использоваться та же система, которая использовалась на Празднике песни и танца два года назад, и никаких новых экспериментов не планируется. Он выразил надежду, что клиенты получат обслуживание самого высокого качества.

Говоря об аспектах безопасности, Кюзулис рекомендует не хвастаться купленными билетами в социальных сетях, чтобы мошенник не перехватил QR-код и не попал на концерт раньше настоящего владельца билета.