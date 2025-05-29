"Челси" стал первым футбольным клубом, выигравшим все еврокубковые трофеи

Встреча состоялась на стадионе "Тарчиньски Арена" во Вроцлаве (Польша) и завершилась со счётом 4:1 в пользу лондонцев.

В составе победителей голы забили Энцо Фернандес (65), Николас Джексон (70), Джейдон Санчо (83) и Мойзес Кайседо (90+1), у проигравших отличился Абде Эззальзули (9).

"Челси" стал первым клубом, выигравшим все еврокубковые трофеи. Ранее "Челси" дважды выиграл Лигу чемпионов (2012, 2021), Лигу Европы (2013, 2019), Кубок обладателей кубков (1971, 1998) и Суперкубок УЕФА (1998, 2021).

"Бетис" впервые играл в финале еврокубка.

Первый розыгрыш Лиги конференций прошел в сезоне-2021/22, победителями становились итальянская "Рома" (2021/22), английский "Вест Хэм" (2022/23) и греческий "Олимпиакос" (2023/24).