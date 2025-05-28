Лакса внесла значительный вклад в победу "Меркури" в матче WNBA

Лакса отыграла 24 минуты 20 секунд, реализовав все три двухочковых броска, три из шести дальних бросков, три из пяти штрафных бросков, одну передачу, один фол и один перехват. "Меркури" набрали на 13 очков больше, чем пропустили, когда Лакса был на площадке, и это был лучший показатель в команде.