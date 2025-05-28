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Лакса внесла значительный вклад в победу "Меркури" в матче WNBA

Кития Лакса в матче "Меркури" против "Скай"

Во вторник, 27 мая, латвийская баскетболистка Кития Лакса провела свой самый результативный матч в Женской национальной баскетбольной ассоциации (WNBA), набрав 18 очков для победы своей команды "Финикс Меркури".

"Меркури" дома разгромили "Чикаго Скай" со счетом 94:89 (17:21, 21:23, 29:27, 27:18).

Лакса отыграла 24 минуты 20 секунд, реализовав все три двухочковых броска, три из шести дальних бросков, три из пяти штрафных бросков, одну передачу, один фол и один перехват. "Меркури" набрали на 13 очков больше, чем пропустили, когда Лакса был на площадке, и это был лучший показатель в команде.

"Меркури" начали сезон с четырех побед в пяти матчах, заняв второе место, а "Скай" находится на последнем месте, на 13-й позиции, с результатом 0-4.

Регулярный сезон WNBA продлится до середины сентября и будет включать 44 игры, восемь из 13 команд выйдут в плей-офф.

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