Лакса внесла значительный вклад в победу "Меркури" в матче WNBA

Во вторник, 27 мая, латвийская баскетболистка Кития Лакса провела свой самый результативный матч в Женской национальной баскетбольной ассоциации (WNBA), набрав 18 очков для победы своей команды "Финикс Меркури".
"Меркури" дома разгромили "Чикаго Скай" со счетом 94:89 (17:21, 21:23, 29:27, 27:18).
Лакса отыграла 24 минуты 20 секунд, реализовав все три двухочковых броска, три из шести дальних бросков, три из пяти штрафных бросков, одну передачу, один фол и один перехват. "Меркури" набрали на 13 очков больше, чем пропустили, когда Лакса был на площадке, и это был лучший показатель в команде.
🔥 Kitijai Laksai labākā spēle WNBA - ar 18 punktiem viņa kļūst par otru rezultatīvāko komandā un sekmē Mercury uzvaru! pic.twitter.com/NHaxwjWKVx— X3000 NBA Latvija (@NBALatvija) May 28, 2025
"Меркури" начали сезон с четырех побед в пяти матчах, заняв второе место, а "Скай" находится на последнем месте, на 13-й позиции, с результатом 0-4.
Регулярный сезон WNBA продлится до середины сентября и будет включать 44 игры, восемь из 13 команд выйдут в плей-офф.
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