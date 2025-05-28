Самый дорогой случай замены лобового стекла в этом году обошелся в 4800 евро

Он также добавляет, что средняя стоимость замены стекла значительно превышает потенциальную стоимость его ремонта - обычно она в четыре-пять раз ниже. Ремонт лобового стекла предлагает значительный потенциал экономии времени, денег и экологических ресурсов, если повреждение устранено своевременно.

Каждое четвертое повреждение лобового стекла подлежит ремонту

Лиециниекс говорит, что "около 25% повреждений лобового стекла технически можно отремонтировать, но только четверть из тех, у кого это возможно, выбирает вариант ремонта. В остальных случаях лобовое стекло полностью заменяют, что является более ресурсоемким и материалоемким и экологически неблагоприятным процессом".

Технологии ремонта лобового стекла продвинулись вперед, и это может быть более рациональным выбором как с экономической, так и с экологической точки зрения. Лиециниекс указывает, что выбор ремонта или замены лобового стекла обусловлен не сомнениями в отказе от качества, а скорее неосведомленностью.

"Мы видим, что многие автомобилисты не информированы о развитии, безопасности и эффективности технологий ремонта лобовых стекол. До сих пор существует стереотип, что отремонтированное лобовое стекло может иметь трещину, которая может вернуться или расшириться", - говорит Лиециниекс, добавляя, что сервисы также чаще предлагают клиентам замену как самое простое решение.

Он также отмечает, что аспект устойчивости пока не является значимым мотиватором в обществе между ремонтом лобового стекла и полной заменой.

Зачем ремонтировать лобовое стекло, если его можно заменить?