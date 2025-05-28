Самый дорогой случай замены лобового стекла в этом году обошелся в 4800 евро

Ежегодно автомобилисты сталкиваются с повреждением лобового стекла, что становится особенно актуальным весной и летом. За первые четыре месяца 2025 года страховое акционерное общество BALTA уже выплатило почти миллион евро по этому виду повреждений, а самый дорогой случай замены стекла достиг 4800 евро.
Почти миллион евро за четыре месяца
Статистика показывает, что за первые четыре месяца 2025 года страховое акционерное общество BALTA получило 1628 заявок на возмещение KASKO за повреждения лобовых стекол и выплатило по претензиям 995 706 тысяч евро.
"Количество заявок на возмещение меняется от месяца к месяцу - оно ниже в зимний период, но увеличивается весной и летом, на что влияют как ремонт дорог, так и более интенсивное вождение", - поясняет руководитель отдела транспортных продуктов и андеррайтинга компании BALTA Кристап Лиециниекс. Он также отмечает, что апрель и май традиционно являются месяцами с самыми высокими затратами.
Лиециниекс говорит, что в целом уровень претензий по повреждениям лобового стекла останется высоким в 2025 году. "На рынок выходит все больше электромобилей и автомобилей класса люкс с технологически более сложными лобовыми стеклами, а значит, растут и затраты на устранение повреждений", - поясняет он, указывая на долгосрочные изменения в структуре автопарка и привычках клиентов.
Самая высокая компенсация за замену лобового стекла - 4800 евро
По словам специалиста BALTA, средняя компенсация за лобовое стекло составляет около 650 евро, но есть исключения. "Самый дорогой случай замены лобового стекла, о котором мы знаем, составил 4800 евро. Это хорошо иллюстрирует, насколько широко может варьироваться диапазон расходов для современных транспортных средств — особенно для новых автомобилей премиум-класса и электромобилей с технологиями, интегрированными в лобовое стекло, такими как камеры, датчики и другие дополнительные функции", - говорит Лиециниекс.
Он также добавляет, что средняя стоимость замены стекла значительно превышает потенциальную стоимость его ремонта - обычно она в четыре-пять раз ниже. Ремонт лобового стекла предлагает значительный потенциал экономии времени, денег и экологических ресурсов, если повреждение устранено своевременно.
Каждое четвертое повреждение лобового стекла подлежит ремонту
Лиециниекс говорит, что "около 25% повреждений лобового стекла технически можно отремонтировать, но только четверть из тех, у кого это возможно, выбирает вариант ремонта. В остальных случаях лобовое стекло полностью заменяют, что является более ресурсоемким и материалоемким и экологически неблагоприятным процессом".
Технологии ремонта лобового стекла продвинулись вперед, и это может быть более рациональным выбором как с экономической, так и с экологической точки зрения. Лиециниекс указывает, что выбор ремонта или замены лобового стекла обусловлен не сомнениями в отказе от качества, а скорее неосведомленностью.
"Мы видим, что многие автомобилисты не информированы о развитии, безопасности и эффективности технологий ремонта лобовых стекол. До сих пор существует стереотип, что отремонтированное лобовое стекло может иметь трещину, которая может вернуться или расшириться", - говорит Лиециниекс, добавляя, что сервисы также чаще предлагают клиентам замену как самое простое решение.
Он также отмечает, что аспект устойчивости пока не является значимым мотиватором в обществе между ремонтом лобового стекла и полной заменой.
Зачем ремонтировать лобовое стекло, если его можно заменить?
Замена лобового стекла означает изготовление нового стекла и переработку старого или, в худшем случае, его выбрасывание. Это менее экологичное решение, чем, например, ремонт существующего стекла, который продлевает срок его службы.
На вопрос, почему ремонт лобового стекла не пользуется популярностью у автомобилистов Латвии, представитель BALTA признает, что в обществе недостаточно доверия к технологии и качеству ремонта лобового стекла. "В сознании клиента есть стигма - если у меня есть страховка, я лучше заменю стекло на новое".
Если лобовое стекло повреждено - из впереди идущей машины прилетел камень, и оно не большое, то, чтобы уменьшить дальнейшее растрескивание, представитель BALTA призывает вызвать "скорую помощь" - просто заклеить место липкой лентой. "Это не панацея, но зачастую именно от этого зависит, можно ли будет отремонтировать стекло до того, как доберемся до мастерской", - говорит Кристап Лиециниекс.
Как защитить лобовое стекло автомобиля?
- Всегда выбирайте безопасное расстояние от водителя впереди, соответствующее погодным условиям и дорожному покрытию;
- Максимально точно спланируйте свой маршрут так, чтобы на дороге было меньше мест ремонта;
- Первая помощь - заклейте трещину скотчем - это немного замедлит растрескивание и предотвратит попадание в нее влаги до тех пор, пока вы не доберетесь до сервиса;
- Не откладывайте визит в сервис - если трещина небольшая, ее еще можно отремонтировать;
- Избегайте мыть треснувшее лобовое стекло очистителем высокого давления - влага и напряжение ускоряют растрескивание;
- Оформите КАSКО, чтобы защитить себя от незапланированных расходов.
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