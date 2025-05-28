Россия предложила второй раунд переговоров с Украиной в Стамбуле

"Наша делегация (..) готова представить меморандум украинской делегации и дать необходимые разъяснения в ходе второго раунда прямых переговоров в Стамбуле в понедельник, 2 июня", - заявил глава МИД России Сергей Лавров.

В меморандуме, по его словам, Москва изложила свою позицию по всем аспектам надежного преодоления первопричин украинского кризиса, то есть войны России против Украины, начавшейся в феврале 2022 года.

Ранее в среду стало известно, что возглавлявшие делегации на переговорах 16 мая в Стамбуле Владимир Мединский и Рустем Умеров провели телефонный разговор.

Украина пока заявление России не прокомментировала.