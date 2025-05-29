Суд постановил, что большинство пошлин Трампа противоречат закону

Хотя данное судебное решение является серьезным ударом по экономической политике Трампа, оно пока не вступает в силу, поскольку администрация Трампа подала апелляцию.

Если апелляционный суд оставит в силе решение, его все еще можно будет обжаловать в Верховном суде США.

В постановлении Федерального суда США по международной торговле указано, что Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) от 1977 года, на который ссылался Трамп при введении тарифов, не предоставляет ему таких полномочий для их установления.

Суд также отметил, что Конституция США предоставляет Конгрессу исключительные полномочия в регулировании торговли с другими странами, и президентские полномочия по защите экономики не имеют большего веса, чем полномочия Конгресса.

Суд постановил приостановить действие таможенных тарифов, введенных Трампом в рамках чрезвычайных экономических полномочий, в том числе тех, что были объявлены 2 апреля - в день, который Трамп назвал "Днем освобождения".

Согласно решению суда, приостанавливаются: 30% таможенная пошлина на товары из Китая, 25% тарифы на отдельные товары, импортируемые из Мексики и Канады, а также 10% пошлина на большинство товаров, ввозимых в США.

Однако это не касается 25% тарифа на автомобили, автозапчасти, сталь и алюминий.

Иск, поданный от имени пяти малых предприятий, импортирующих товары из стран, на которые распространяются тарифы, был инициирован некоммерческой юридической организацией Liberty Justice Center и стал первым значимым судебным оспариванием тарифов, введенных Трампом.

Это дело - одно из нескольких исков, направленных против торговой политики администрации Трампа.