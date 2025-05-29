Политики обещают жителям Екабпилса второй мост через Даугаву, но денег на него нет

Кандидаты в депутаты в Екабпилсском крае обещают добиваться строительства второго моста через Даугаву. Хотя у самоуправления нет на это средств, представители политических сил, участвующих в выборах в самоуправление, в опросе агентства LETA выразили надежду, что финансирование удастся получить от государства.
Заместитель мэра Екабпилса Алфонс Жукс (Platforma 21) признал, что у вопроса о мосте есть две стороны.
С одной стороны, второй мост обеспечил бы безопасность и мобильность оперативных служб в случае происшествий - ремонта или аварии - на одном из мостов, а также снизил бы транспортную нагрузку между мостами.
"С другой стороны - если будет построен второй мост, старый полностью перейдет в управление и обслуживание самоуправления, что потребует серьезных финансовых вложений, ведь он уже достиг предела износа", - отметил Жукс.
Поэтому, по его словам, необходимо тщательно взвесить все "за" и "против" - что лучше: один мост с тремя полосами или два моста. Политик также указал, что решение о реализации плана развития могут принять Министерство сообщения и Министерство обороны - но не самоуправление.
Лидер объединенного списка Латвийского объединения регионов, Новой консервативной партии и "Нового Единства", депутат Илмарс Лукстс подчеркивает, что второй мост важен как для повседневной жизни, так и для обеспечения военной мобильности. Поскольку бюджет самоуправления не способен покрыть такие расходы, важно постоянно поднимать этот вопрос на уровне государства.
"Строительство второго моста через Даугаву - это не только вопрос развития города, но и дело государственной и военной важности", - уверена Елена Паберза, первый номер списка Латгальской партии, не представленной в думе.
По ее словам, существующий мост в Екабпилсе не обладает достаточной несущей способностью, поэтому он небезопасен для транспортировки военной техники. На участке между Ригой и Даугавпилсом нет ни одного моста через Даугаву без ограничений по габаритам.
"Во-вторых, по доступной общественности информации можно заключить, что уже разработан технический проект строительства нового вантового моста через Даугаву в Екабпилсе. В разработку проекта уже вложены немалые финансовые средства", - подчеркивает Паберза.
Она также напоминает, что существующий мост был построен в 1962 году, его техническое состояние неудовлетворительное, он слишком узкий для интенсивного городского и транзитного движения. Поэтому, когда мост временно закрыт из-за ремонтных работ, аварий или по другим причинам, движение между двумя частями города становится невозможным или затрудненным.
Однако и Паберза подчеркивает, что, чтобы эта инициатива не осталась лишь на бумаге, вопрос должен решаться на государственном уровне, так как самоуправление не должно единолично покрывать расходы на строительство моста - это объект государственного значения. Одновременно нужно решать и вопросы транзитного движения и обеспечения объездного пути вокруг Екабпилса.
"Учитывая ограниченные финансовые возможности самоуправления для реализации проекта, инфраструктура такого масштаба не может быть реализована только на местном уровне. Поэтому мы будем активно сотрудничать с государственными учреждениями, чтобы обеспечить реализацию проекта", - комментирует Айвар Крапс, лидер списка политических сил в Екабпилсском самоуправлении.
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