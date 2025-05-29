Политики обещают жителям Екабпилса второй мост через Даугаву, но денег на него нет

"Строительство второго моста через Даугаву - это не только вопрос развития города, но и дело государственной и военной важности", - уверена Елена Паберза, первый номер списка Латгальской партии, не представленной в думе.

По ее словам, существующий мост в Екабпилсе не обладает достаточной несущей способностью, поэтому он небезопасен для транспортировки военной техники. На участке между Ригой и Даугавпилсом нет ни одного моста через Даугаву без ограничений по габаритам.

"Во-вторых, по доступной общественности информации можно заключить, что уже разработан технический проект строительства нового вантового моста через Даугаву в Екабпилсе. В разработку проекта уже вложены немалые финансовые средства", - подчеркивает Паберза.

Она также напоминает, что существующий мост был построен в 1962 году, его техническое состояние неудовлетворительное, он слишком узкий для интенсивного городского и транзитного движения. Поэтому, когда мост временно закрыт из-за ремонтных работ, аварий или по другим причинам, движение между двумя частями города становится невозможным или затрудненным.

Однако и Паберза подчеркивает, что, чтобы эта инициатива не осталась лишь на бумаге, вопрос должен решаться на государственном уровне, так как самоуправление не должно единолично покрывать расходы на строительство моста - это объект государственного значения. Одновременно нужно решать и вопросы транзитного движения и обеспечения объездного пути вокруг Екабпилса.

"Учитывая ограниченные финансовые возможности самоуправления для реализации проекта, инфраструктура такого масштаба не может быть реализована только на местном уровне. Поэтому мы будем активно сотрудничать с государственными учреждениями, чтобы обеспечить реализацию проекта", - комментирует Айвар Крапс, лидер списка политических сил в Екабпилсском самоуправлении.