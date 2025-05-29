"Это не скучно!" Дебаты кандидатов на пост мэра Риги

В третьем и заключительном выпуске цикла в дебатах приняли участие представители тех партий, которые в опросе рижан, проведенном SKDS в апреле, заняли 8–10-е места: первый номер рижского списка СЗК/ЧСР Олег Буров , лидер рижского списка "Для развития Латвии" Юрис Пуце и кандидат на пост мэра Риги от "Объединенного списка" Марис Спринджукс .

Каковы основные различия между СЗК/ЧСР, "Для развития Латвии" и "Объединенным списком"? На какие темы они делают акцент в своей предвыборной риторике? Как партии оценивают потенциальное сотрудничество друг с другом и с какими политическими силами в Рижской думе они сотрудничать не готовы?