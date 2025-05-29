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Три купюры в знак приветствия: полицейская "крыша" на Видземском рынке

Перевод: rus.tvnet.lv
Контрабанда. Иллюстративные фото

Сколько стоит "крыша" от полиции для подпольной табачной мафии? Ответ на этот вопрос раскрывается в приговоре Экономического суда по делу о взяточничестве, в котором были обвинены двое полицейских. Каждый месяц они навещали одного торговца сигаретами, взимая с него "абонентскую" плату за возможность беспрепятственно торговать нелегальной продукцией.

Коррумпированных сотрудников полиции задержали в ходе следственного эксперимента, когда для передачи взятки использовались заранее промаркированные купюры.

Торговец сигаретами согласился сотрудничать со следствием, так как был уличен в совершении преступлений в рамках другого уголовного дела. При следующей встрече с коррумпированными полицейскими он должен был сделать аудиозапись разговора и передать им помеченные деньги.

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