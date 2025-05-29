Теперь депутаты обязаны говорить в Сейме только на латышском

Один из пунктов принятых в четверг, 29 мая, в третьем чтении поправок к Регламенту Сейма предусматривает закрепление в законе требования, согласно которому депутаты в помещениях парламента должны использовать государственный язык как в общении между собой, так и в коммуникации с обществом, сообщили в парламенте.
Одновременно с поправками в законе закреплены нормы, касающиеся возможности удаленного участия членов парламентских комиссий в заседаниях с использованием видеоконференцсвязи.
Предусмотрено, что депутат сможет подключиться удаленно, если он не может присутствовать на заседании по месту его проведения из-за чрезвычайной ситуации или по другим особым причинам, исключающим участие в очной форме.
Участие в заседании в дистанционном формате будет возможно только при предварительном согласовании с председателем комиссии, при этом сам председатель сможет участвовать в заседании только лично.
Также поправки уточняют порядок начала уголовного преследования в отношении депутата Сейма, в том числе закрепляя в законе, что согласие Сейма требуется и на продолжение уголовного процесса, если уголовное преследование было начато до утверждения мандата депутата.
С целью привлечения более пристального внимания к вопросам демографии решено, что с началом работы 15-го созыва Сейма Комиссия по устойчивому развитию будет переименована в Комиссию по устойчивому развитию и вопросам демографии.
Регламент Сейма - это закон, в котором собраны процедуры и правила работы парламента Латвии.
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