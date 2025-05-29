Теперь депутаты обязаны говорить в Сейме только на латышском

Одновременно с поправками в законе закреплены нормы, касающиеся возможности удаленного участия членов парламентских комиссий в заседаниях с использованием видеоконференцсвязи.

Предусмотрено, что депутат сможет подключиться удаленно, если он не может присутствовать на заседании по месту его проведения из-за чрезвычайной ситуации или по другим особым причинам, исключающим участие в очной форме.

Участие в заседании в дистанционном формате будет возможно только при предварительном согласовании с председателем комиссии, при этом сам председатель сможет участвовать в заседании только лично.

Также поправки уточняют порядок начала уголовного преследования в отношении депутата Сейма, в том числе закрепляя в законе, что согласие Сейма требуется и на продолжение уголовного процесса, если уголовное преследование было начато до утверждения мандата депутата.

С целью привлечения более пристального внимания к вопросам демографии решено, что с началом работы 15-го созыва Сейма Комиссия по устойчивому развитию будет переименована в Комиссию по устойчивому развитию и вопросам демографии.

Регламент Сейма - это закон, в котором собраны процедуры и правила работы парламента Латвии.