Кто задерживает строительство основной трассы Rail Baltica?

Однако строительство самой железной дороги пока не началось - уже почти наступил июнь, а на трассе еще только вырублены деревья.

Средства на строительство примерно 40 км трассы в направлении границы с Литвой доступны уже с прошлого года. Также разработаны строительные проекты, а договор с подрядчиком подписан еще в декабре 2023 года.

Однако строительство трассы еще не началось, потому что предприятие Eiropas Dzelzceļa līnijas, реализующее проект в Латвии, не подписало акт о начале строительных работ с подрядчиком.

В этом году предприятие покинули трое временных членов правления. В ходе этих кадровых изменений так и остался неподписанным важный документ - акт о начале строительства основной трассы.

На вопрос, почему подписание акта так затянулось, заместитель госсекретаря Минсообщения по вопросам Rail Baltica Кристине Малнача поясняет, что нужно было оформить и другие важные документы в Государственной железнодорожной технической инспекции и в Latvijas Valsts ceļi.