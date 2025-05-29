Кто задерживает строительство основной трассы Rail Baltica?

С марта на строительной площадке Rail Baltica в Иецаве кипит работа - здесь создается пункт технического обслуживания новой железнодорожной инфраструктуры, сообщает журнал Ir.
Однако строительство самой железной дороги пока не началось - уже почти наступил июнь, а на трассе еще только вырублены деревья.
Средства на строительство примерно 40 км трассы в направлении границы с Литвой доступны уже с прошлого года. Также разработаны строительные проекты, а договор с подрядчиком подписан еще в декабре 2023 года.
Однако строительство трассы еще не началось, потому что предприятие Eiropas Dzelzceļa līnijas, реализующее проект в Латвии, не подписало акт о начале строительных работ с подрядчиком.
В этом году предприятие покинули трое временных членов правления. В ходе этих кадровых изменений так и остался неподписанным важный документ - акт о начале строительства основной трассы.
На вопрос, почему подписание акта так затянулось, заместитель госсекретаря Минсообщения по вопросам Rail Baltica Кристине Малнача поясняет, что нужно было оформить и другие важные документы в Государственной железнодорожной технической инспекции и в Latvijas Valsts ceļi.
"Теперь все необходимые согласования получены, и остался последний шаг - Eiropas Dzelzceļa līnijas должно подписать с подрядчиком акт о начале работ", - сообщила Малнача.
Строить трассу будет объединение компаний E.R.B. Rail JV PS, в которое входят французская Eiffage Génie Civil SAS, польская Budimex S.A. и итальянская Rizzani de Eccher S.p.A.
Малнача обещает, что акт будет подписан до конца мая. "Нельзя утверждать, что строительство на основной трассе не ведется", - говорит временный член правления Eiropas Dzelzceļa līnijas Янис Наглис, отмечая, что пункт обслуживания инфраструктуры в Иецаве является частью основной трассы и параллельно ведется работа, чтобы начать ее строительство.
На вопрос, когда же будет подписан акт о начале работ на основной трассе, он отвечает: "Это может произойти в ближайшее время".
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!