Известно будущее Витолиньша в латвийской сборной по хоккею

Харийс Витолиньш продолжит тренировать мужскую сборную Латвии по хоккею в сезоне 2025/2026, сообщил в четверг сайт Sportacentrs.com.
На чемпионате мира этого года в Стокгольме сборная Латвии заняла пятое место в группе А, набрав девять очков в семи играх, и не вышла в четвертьфинал.
Sportacentrs.com сообщает, что генеральный секретарь Латвийской федерации хоккея (LHF) Роберт Плявейс и Витолиньш подтвердили, что контракт LHF и Витолиньша действителен и на следующий сезон и что под его руководством сборная Латвии примет участие в Олимпийских играх 2026 года и в чемпионате мира.
Детали подписания контракта неизвестны.
Витолиньш продлил контракт с LHF на два года после завоевания первой бронзовой медали в истории латвийского хоккея на чемпионате мира 2023 года.
В качестве главного тренера сборной Латвии он приступил к работе летом 2021 года.
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