Видео Хобби закончилось трагедией: у мужчины в руках взорвался снаряд

Поздним вечером жителей улицы Зару в Даугавпилсе напугал громкий взрыв, который был слышен за несколько кварталов. Он не только поднял людей на ноги, но и собрал толпу любопытных у одного из домов.

"Никакого дыма не было, я подумал - взорвался баллон. Звук был очень громкий", - рассказал сосед Виталий.

Через несколько минут на место прибыли полиция и медики, чтобы оказать помощь 45-летнему мужчине, который в своем сарае при несанкционированных действиях взорвал боеприпас у себя в руках.

"Прибыв на место происшествия, было установлено, что мужчина, по всей видимости, получил тяжкие телесные повреждения в результате взрыва. Взрыв, вероятнее всего, произошел из-за неосторожного обращения с взрывоопасными веществами", - сообщили в полиции.

Мужчина занимался поиском "сокровищ" в местных лесах, где, по словам соседей, и по сей день можно найти опасные предметы. Несмотря на то, что дома у него большая семья, это не остановило его от того, чтобы подвергать опасности себя и близких.

Государственная полиция возбудила уголовный процесс. Состояние мужчины оценивается как тяжелое.

Полиция напоминает: если вы обнаружили подозрительный или взрывоопасный предмет, необходимо немедленно сообщить об этом, позвонив по телефону 110.

Видео: Сюжет программы Degpunktā