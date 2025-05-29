Видео В Юрмале очевидцы в последний момент спасли мужчину от поезда

Совсем недавно на железнодорожной станции Слока в Юрмале окружающим пришлось спасать мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения находился опасно близко к рельсам в момент, когда приближался поезд. К счастью, очевидцы оперативно отреагировали и успели оттащить мужчину в сторону, сообщает программа Degpunktā.
Поезд громко сигналил, и людям в последнюю секунду удалось спасти мужчину. Он сидел на краю платформы и упрямо сопротивлялся попыткам окружающих помочь ему.
Возможно, только приближающийся поезд заставил его передумать и позволить вытащить себя.
Руководитель отдела коммуникации и маркетинга Vivi Сигита Паула рассказывает: "В этом году удалось предотвратить 15 случаев, когда люди находились опасно близко к рельсам. Надо сказать, что статистика из года в год довольно стабильна. В прошлом году было 57 таких случаев, в позапрошлом - 52".
Если человек отказывается отходить от рельсов, но поезд еще не подъехал слишком близко и есть возможность изменить ситуацию, окружающие могут выйти навстречу локомотиву и с помощью жестов или иным образом подать сигнал о возникшей опасности.
"Машинист поезда обязательно отреагирует, ведь это сигнал о нестандартной ситуации - он может начать тормозить. Цель - вовремя остановить поезд. Нужно понимать, что поезд невозможно остановить мгновенно, поэтому рядом с рельсами следует соблюдать осторожность", - подчеркивает Паула.
За подобные действия сотрудники полиции могут начать административное производство или ограничиться предупреждением. Однако бывают ситуации, когда поезд уже невозможно остановить, и тогда последствия безрассудного поведения могут быть трагическими.
В данном случае полиция на место происшествия вызвана не была. Вероятно, это связано с тем, что поезду не пришлось совершать экстренную остановку, так как он уже находился в пределах станции. Тем не менее в случаях, когда вмешиваются правоохранительные органы, за нарушение правил безопасного поведения на железной дороге может быть наложен штраф до 25 евро.
Видео: Сюжет программы Degpunktā
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