Видео В Юрмале очевидцы в последний момент спасли мужчину от поезда

Поезд громко сигналил, и людям в последнюю секунду удалось спасти мужчину. Он сидел на краю платформы и упрямо сопротивлялся попыткам окружающих помочь ему.

Возможно, только приближающийся поезд заставил его передумать и позволить вытащить себя.

Руководитель отдела коммуникации и маркетинга Vivi Сигита Паула рассказывает: "В этом году удалось предотвратить 15 случаев, когда люди находились опасно близко к рельсам. Надо сказать, что статистика из года в год довольно стабильна. В прошлом году было 57 таких случаев, в позапрошлом - 52".

Если человек отказывается отходить от рельсов, но поезд еще не подъехал слишком близко и есть возможность изменить ситуацию, окружающие могут выйти навстречу локомотиву и с помощью жестов или иным образом подать сигнал о возникшей опасности.

"Машинист поезда обязательно отреагирует, ведь это сигнал о нестандартной ситуации - он может начать тормозить. Цель - вовремя остановить поезд. Нужно понимать, что поезд невозможно остановить мгновенно, поэтому рядом с рельсами следует соблюдать осторожность", - подчеркивает Паула.

За подобные действия сотрудники полиции могут начать административное производство или ограничиться предупреждением. Однако бывают ситуации, когда поезд уже невозможно остановить, и тогда последствия безрассудного поведения могут быть трагическими.

В данном случае полиция на место происшествия вызвана не была. Вероятно, это связано с тем, что поезду не пришлось совершать экстренную остановку, так как он уже находился в пределах станции. Тем не менее в случаях, когда вмешиваются правоохранительные органы, за нарушение правил безопасного поведения на железной дороге может быть наложен штраф до 25 евро.

Видео: Сюжет программы Degpunktā