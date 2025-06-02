Фото Кто пришел на спектакль легендарного Римаса в театр "Дайлес"?

"Сирано" - так называется комедия, которую знаменитый режиссер выпустил в декабре 2023 года, за три месяца до своего безвременного ухода. Театр "Гешер" сыграл этот спектакль в Латвии единственный раз.

Эдмон Ростан назвал свою пьесу "Сирано де Бержерак" героической комедией. Она была в стихах и в 5 актах, в ней было около 50 персонажей, одна из ключевых сцен разворачивалась у Нельской башни в Париже.

Римас Туминас, оставив стихи, сократил текст вдвое, а количество действующих лиц - до 14, разрушенную несколько веков назад Нельскую башню заменил на Эйфелеву, а героическую комедию сделал любовной.

Главные роли в "Сирано" исполнили звезды израильской сцены и экрана - Шломи Бертонов, актриса и модель Юваль Шарф, Ави Азулай и Исраэль (Саша) Демидов.