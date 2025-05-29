Бришкенс: политики вводили общество в заблуждение о возврате инвестиций в airBaltic

Ведомство напоминает, что изначально государство обещало вернуть первые вложенные 250 миллионов евро. Эта позиция была официально подтверждена в документах и публичных заявлениях вплоть до июня 2023 года. Согласно стратегии, утвержденной Кабинетом министров в 2021 году, возврат инвестиций планировался путем IPO с постепенным сокращением доли государства до 51%.

Однако, по мнению Госконтроля, стратегия не сопровождалась конкретным планом действий и ни разу не пересматривалась, хотя изменения были существенны: второй волны пандемии, войны в Украине, проблемы с двигателями самолетов и неоднократные изменения бизнес-плана airBaltic. Тем временем государство дополнительно инвестировало в компанию еще 90 миллионов евро.

В августе 2024 года правительство решило сократить основной капитал airBaltic на 571 миллион евро, что компания считает необходимым условием успешного проведения IPO. Однако, по наблюдению Госконтроля, чиновники и представители airBaltic после этого публично необоснованно заявляли, что возврат вложений никогда и не предусматривался или уже якобы произошел благодаря налогам и экономическому вкладу компании.

Министерство сообщения до сих пор не создало эффективную систему управления капитальными обществами, позволяющую реализовывать стратегические цели отрасли и рационально использовать ресурсы. Министерство не получает важную информацию (например, о вознаграждениях сотрудников и капитальных вложениях), необходимую для полноценного надзора за airBaltic.

В компании airBaltic агентству LETA сообщили, что активно сотрудничали с Госконтролем в ходе ревизии, предоставляя информацию о специфике IPO и бизнес-плана компании, а также уточнили, что отдельные выводы отчета были оспорены.

В airBaltic также подчеркнули, что премии членам правления за 2020-2022 годы не начислялись и не будут выплачены, полностью соблюдая ограничения Еврокомиссии.

В настоящее время Латвийскому государству принадлежит 97,97% акций airBaltic, а 2,03% принадлежат финансовому инвестору Ларсу Тусену через компанию Aircraft Leasing 1.

В 2024 году airBaltic зафиксировала убыток в размере 118,159 миллионов евро против прибыли годом ранее. Оборот авиакомпании за год вырос на 11,9%, достигнув 747,572 миллионов евро.