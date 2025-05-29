Бришкенс: политики вводили общество в заблуждение о возврате инвестиций в airBaltic

В период пандемии Covid-19 латвийские политики вводили общество в заблуждение относительно возможности прямого возврата инвестиций, вложенных государством в национальную авиакомпанию airBaltic, заявил агентству LETA бывший министр сообщения и нынешний депутат Сейма Каспар Бришкенс ("Прогрессивные"), комментируя отчет Государственного контроля о том, как власти следили за инвестициями, сделанными в авиакомпанию во время пандемии.
Бришкенс отметил, что, вступая в должность министра сообщения, ему уже тогда было очевидно, что airBaltic после трех лет пандемии не сможет получить достаточную прибыль и доходы для возврата государственных вложений.
По словам депутата, ревизия Госконтроля главным образом касается инвестиций, осуществленных во время пандемии Covid-19, и он считает себя первым министром, кто открыто и честно озвучил обществу эти болезненные вопросы.
"Все признаки указывают на то, что члены правительства того периода прекрасно понимали невозможность возврата этих инвестиций в условиях жесточайших ограничений и огромных убытков авиакомпании, превысивших за три года 450 миллионов евро", - подчеркнул экс-министр.
Он указал, что политикам в то время не хватило смелости открыто признать перед обществом: вложенные средства невозможно вернуть прямым путем, хотя условия государственной поддержки предполагали постепенный выход государства из капитала компании.
"Политики вводили общество в заблуждение, обещая, что эти деньги будут возвращены напрямую", - заявил Бришкенс.
Говоря об управлении компанией, Бришкенс подчеркнул, что, занимая пост министра, он регулярно доносил до общественности важные стратегические вопросы, касающиеся airBaltic, и весьма критично оценивал действия ее руководства. Министерство, по его словам, неоднократно запрашивало у предыдущего совета компании информацию о том, насколько устойчив бизнес-план и каким образом планируется привлечение дополнительного капитала. Кроме того, со стороны Министерства сообщения была проделана серьезная подготовительная работа к потенциальному первичному публичному размещению акций (IPO) airBaltic.
Вместе с тем, Бришкенс признал, что объяснить публично все детали этих процессов было крайне сложно, и потому он не всегда находил понимание и поддержку коллег по правительству.
Бришкенс занимал должность министра сообщения с 15 сентября 2023 года по 26 февраля 2025 года. С 6 марта текущего года министром сообщения стал Атис Швинка ("Прогрессивные").
Ранее сообщалось, что Государственный контроль в своем отчете указал: государство фактически не следило за возвратом инвестиций, вложенных в период Covid-19 в авиакомпанию airBaltic, и скорее выступало в роли "кошелька", из которого брали средства, а не в качестве компетентного и требовательного владельца капитала.
Госконтроль проверил выполнение рекомендаций, данных в ревизии 2021 года по вопросам государственного контроля за инвестициями в airBaltic во время пандемии.
Министерство сообщения заявило, что не согласилось с выводами Госконтроля о недостаточном надзоре за airBaltic. Ведомство изучило отчет и в предусмотренном законом порядке оспорило заключения Госконтроля. Министерство подчеркнуло, что ревизия не выявила нарушений закона и вся работа ведется в соответствии с нормативными актами.
Общий вклад Латвии в основной капитал airBaltic составляет 545 миллионов евро, из которых 340 миллионов евро были вложены в 2020-2022 годах для преодоления последствий пандемии Covid-19, что увеличило долю государства с 80,05% до 97,97%.
Госконтроль указал, что ни на одном уровне надзора - ни в Министерстве сообщения, ни в совете airBaltic, ни в Кабинете министров - не предпринимались достаточные меры, которые способствовали бы возврату вложенных средств.
Ведомство напоминает, что изначально государство обещало вернуть первые вложенные 250 миллионов евро. Эта позиция была официально подтверждена в документах и публичных заявлениях вплоть до июня 2023 года. Согласно стратегии, утвержденной Кабинетом министров в 2021 году, возврат инвестиций планировался путем IPO с постепенным сокращением доли государства до 51%.
Однако, по мнению Госконтроля, стратегия не сопровождалась конкретным планом действий и ни разу не пересматривалась, хотя изменения были существенны: второй волны пандемии, войны в Украине, проблемы с двигателями самолетов и неоднократные изменения бизнес-плана airBaltic. Тем временем государство дополнительно инвестировало в компанию еще 90 миллионов евро.
В августе 2024 года правительство решило сократить основной капитал airBaltic на 571 миллион евро, что компания считает необходимым условием успешного проведения IPO. Однако, по наблюдению Госконтроля, чиновники и представители airBaltic после этого публично необоснованно заявляли, что возврат вложений никогда и не предусматривался или уже якобы произошел благодаря налогам и экономическому вкладу компании.
Министерство сообщения до сих пор не создало эффективную систему управления капитальными обществами, позволяющую реализовывать стратегические цели отрасли и рационально использовать ресурсы. Министерство не получает важную информацию (например, о вознаграждениях сотрудников и капитальных вложениях), необходимую для полноценного надзора за airBaltic.
В компании airBaltic агентству LETA сообщили, что активно сотрудничали с Госконтролем в ходе ревизии, предоставляя информацию о специфике IPO и бизнес-плана компании, а также уточнили, что отдельные выводы отчета были оспорены.
В airBaltic также подчеркнули, что премии членам правления за 2020-2022 годы не начислялись и не будут выплачены, полностью соблюдая ограничения Еврокомиссии.
В настоящее время Латвийскому государству принадлежит 97,97% акций airBaltic, а 2,03% принадлежат финансовому инвестору Ларсу Тусену через компанию Aircraft Leasing 1.
В 2024 году airBaltic зафиксировала убыток в размере 118,159 миллионов евро против прибыли годом ранее. Оборот авиакомпании за год вырос на 11,9%, достигнув 747,572 миллионов евро.
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