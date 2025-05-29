Латвия запретила въезд Даниле Козловскому и рэперу Slimus

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже в четверг, 29 мая, сообщила в сети X, что включила граждан РФ Вадима Мотылёва (рэпер Slimus) и Данилу Козловского в список персон нон грата и ввела для них бессрочный запрет на въезд в страну. Решение принято на основании ч. 2 ст. 61 Иммиграционного закона, позволяющей МИД заблокировать въезд лицам, чье пребывание "противоречит интересам безопасности или внешней политики" государства.
В публикации министра мотивы внесения артистов в "черный список" не раскрываются.
🖍️Esmu pieņēmusi lēmumu iekļaut KF pilsoņus Vadimu Motiļovu (skatuves vārds Slimus) un Daņilu Kozlovski Latvijai nevēlamu personu sarakstā un noteikt aizliegumu viņiem ieceļot 🇱🇻 uz nenoteiktu laiku. Lēmums pieņemts saskaņā ar Imigrācijas likuma 61.p. 2.daļu.— Baiba Braže (@Braze_Baiba) May 29, 2025
По аналогичным случаям такое решение чаще всего связано с работой артистов в аннексированном Россией Крыму. Данила Козловский в 2015 году снимался в историческом блокбастере "Викинг", натурные съемки которого проходили в Судакской крепости и на других крымских площадках уже после аннексии полуострова - это расценивается как нарушение санкционного режима.
Slimus, в свою очередь, давал концерты в Поповке и Севастополе; именно за эти выступления его включили в украинскую базу "Миротворец". На этом фоне связь обоих артистов с Крымом можно считать наиболее вероятным основанием для запрета на их въезд на территорию Латвии.
Несмотря на это, оба исполнителя публично высказывались против войны. Данила Козловский в первые дни вторжения разместил в Instagram пост с подписью NO TO WAR, назвав происходящее "катастрофой" и обратившись к Владимиру Путину с призывом "остановить это"; позднее против актера составляли протокол о "дискредитации армии". Slimus в 2023–2024 годах, уже живя в США, неоднократно критиковал вторжение, что стало поводом для доносов и требований отменить его концерты в России.
В 2024 году Козловский выступал в Латвии, а Slimus собирался дать концерт в Риге в июле.
С начала полномасштабной войны России против Украины Рига регулярно расширяет перечень нежелательных лиц из числа российских и белорусских деятелей культуры. Только в ноябре 2024 года туда добавили еще семь граждан РФ, а в феврале 2025-го бессрочный запрет был введен в отношении ряда иностранных музыкантов и блогеров.
17 февраля 2025 года Браже объявила персоной нон грата молдавского певца Иона Иониту незадолго до его запланированных гастролей в Латвии, а в конце апреля стало известно о запрете на въезд для имеющей гражданство Литвы певицы Кристины Орбакайте и уроженца Боснии и Герцеговины Горана Бреговича.
Запрет действует бессрочно и автоматически распространяется на всю Шенгенскую зону - артисты не смогут попасть в Латвию даже через третьи страны. Организаторы концертов и фестивалей, согласно разъяснениям МИД, обязаны проверять репутацию приглашенных исполнителей, чтобы избежать штрафов и срывов мероприятий.
Slimus (Вадим Мотылёв) - московский хип-хоп-исполнитель, бывший участник групп "Дымовая завеса" и Centr, лауреат MTV Russia Music Awards-2008. Данила Козловский - актер театра и кино, известен по фильмам "Викинг", "Экипаж" и сериалу "Викинги".
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