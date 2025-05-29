Латвия запретила въезд Даниле Козловскому и рэперу Slimus

В публикации министра мотивы внесения артистов в "черный список" не раскрываются.

🖍️Esmu pieņēmusi lēmumu iekļaut KF pilsoņus Vadimu Motiļovu (skatuves vārds Slimus) un Daņilu Kozlovski Latvijai nevēlamu personu sarakstā un noteikt aizliegumu viņiem ieceļot 🇱🇻 uz nenoteiktu laiku. Lēmums pieņemts saskaņā ar Imigrācijas likuma 61.p. 2.daļu. — Baiba Braže (@Braze_Baiba) May 29, 2025

По аналогичным случаям такое решение чаще всего связано с работой артистов в аннексированном Россией Крыму. Данила Козловский в 2015 году снимался в историческом блокбастере "Викинг", натурные съемки которого проходили в Судакской крепости и на других крымских площадках уже после аннексии полуострова - это расценивается как нарушение санкционного режима.

Slimus, в свою очередь, давал концерты в Поповке и Севастополе; именно за эти выступления его включили в украинскую базу "Миротворец". На этом фоне связь обоих артистов с Крымом можно считать наиболее вероятным основанием для запрета на их въезд на территорию Латвии.