CNN заметил странную закономерность в обещаниях Трампа по Украине

Хозяин Белого дома недавно вновь дал две недели на принятие решения относительно дальнейших действий США по войне в Украине. Именно такой срок назвал Трамп в ответ на вопрос журналистов о том, продолжает ли он верить заявлениям диктатора Владимира Путина о желании завершить войну.

Любопытно, однако, что Трамп далеко не впервые обещает принять какие-то значимые решения именно "через две недели". Так, например, впервые подобный срок Трамп озвучил 24 апреля, когда попросил журналистов вернуться к вопросу о военной помощи Украине спустя ровно две недели.

Позже точно такой же двухнедельный период прозвучал в его заявлениях и 27 апреля, а затем еще раз - 14 и 19 мая. К примеру, 27 апреля, отвечая на вопрос о доверии Путину, Трамп снова напомнил журналистам, что нужно подождать две недели.

Сейчас этот срок он упомянул в очередной раз, заявив буквально следующее: "Мы узнаем, водит ли он [Путин] нас за нос или нет… На это потребуется полторы - две недели". По словам Трампа, в случае, если выяснится, что кремлевский дикатор играет с Вашингтоном, Соединенным Штатам придется изменить тактику.

Журналисты CNN отдельно отмечают, что Трамп давно привык использовать именно "двухнедельные" сроки и делал это регулярно еще во время первого президентского срока, начиная с 2017 года. При этом подавляющее большинство решений, которые он обещал принять за "две недели", так никогда и не были реализованы.