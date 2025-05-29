Вступил в силу приговор о штрафе миллионеру Круминьшу и его дочери

Также Верховный суд не изменил наказание чиновнице Инспекции здравоохранения Татьяне Морозовой. Она приговорена к пяти месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком шесть месяцев и 60 часам принудительных работ.

В своем решении Верховный суд указал, что понятие государственного должностного лица в значении 316-й статьи Уголовного закона не должно связываться исключительно с занимаемой человеком должностью. Признавая лицо государственным должностным лицом с точки зрения уголовного законодательства, следует оценивать характер и объем его служебных обязанностей, а также то, выполняет ли человек какие-либо функции, указанные в 316-й статье закона.

Ранее суд уже выносил решение по аналогичному вопросу в другом уголовном деле, постановив, что если государственная компания CSDD аккредитовала другую юридическую структуру на проведение государственного технического осмотра транспортных средств, то лица, осуществляющие такой осмотр, признаются государственными должностными лицами в понимании части первой 316-й статьи Уголовного закона.