Вступил в силу приговор о штрафе миллионеру Круминьшу и его дочери

Верховный суд оставил в силе приговор Рижского окружного суда, согласно которому предприниматель Юлий Круминьш за коррупционные преступления должен выплатить штраф в размере 12 900 евро, а его дочь Майя Криевиня - 6450 евро, сообщили представители суда.
Также Верховный суд не изменил наказание чиновнице Инспекции здравоохранения Татьяне Морозовой. Она приговорена к пяти месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком шесть месяцев и 60 часам принудительных работ.
В своем решении Верховный суд указал, что понятие государственного должностного лица в значении 316-й статьи Уголовного закона не должно связываться исключительно с занимаемой человеком должностью. Признавая лицо государственным должностным лицом с точки зрения уголовного законодательства, следует оценивать характер и объем его служебных обязанностей, а также то, выполняет ли человек какие-либо функции, указанные в 316-й статье закона.
Ранее суд уже выносил решение по аналогичному вопросу в другом уголовном деле, постановив, что если государственная компания CSDD аккредитовала другую юридическую структуру на проведение государственного технического осмотра транспортных средств, то лица, осуществляющие такой осмотр, признаются государственными должностными лицами в понимании части первой 316-й статьи Уголовного закона.
Эта часть закона определяет, что государственными должностными лицами считаются представители государственной власти, а также любое лицо, которое временно или постоянно выполняет обязанности в государственном или муниципальном учреждении, включая предприятия с государственным или муниципальным капиталом, и при этом имеет полномочия принимать решения, обязательные для других лиц, осуществлять функции надзора, контроля, расследования, наложения взысканий либо распоряжаться имуществом или финансовыми средствами публичного учреждения или предприятия.
Таким образом, суд пояснил, что статус государственного должностного лица в уголовно-правовом смысле не всегда зависит от формального включения в список государственных должностных лиц конкретного учреждения или обязанности подавать декларации госслужащего. Понятие государственного должностного лица в контексте 316-й статьи Уголовного закона шире и предполагает обязательную оценку существа порученных лицу обязанностей, их характера и степени возможного влияния на других субъектов права.
Верховный суд отменил решение суда апелляционной инстанции только в части солидарного взыскания расходов на услуги перевода с обвиняемых. В этой части дело прекращено.
По этому делу обвинения были предъявлены за три отдельных эпизода.
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