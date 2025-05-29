Сейм одобрил принцип "долг следует за квартирой"

Поправками планируется закрепить норму, согласно которой задолженность переходит вместе с правом собственности на квартиру. Это означает, что за неоплаченные коммунальные услуги, расходы на управление домом и взносы в накопительный фонд будет нести ответственность тот, кто приобрел жилье, даже если долг образовался до покупки.

Министерство экономики предложило эти изменения с целью расширения института вещных обременений, прописанного в Гражданском законе, и введения обязательного вещного обременения, связанного с использованием квартирной собственности. Предполагается установить, что регулярные платежи за управление многоквартирным домом, оплату услуг, связанных с использованием квартиры, а также взносы в накопительный фонд дома, являются обязанностью текущего владельца квартиры.

Поправки направлены на защиту интересов объединений владельцев квартир, управляющих многоквартирных домов и поставщиков коммунальных услуг от тех собственников, которые уклоняются от оплаты полученных услуг и не делают взносы в фонд накоплений. Благодаря тому, что долги будут оплачивать новые владельцы, сократится риск, что из-за накопленных долгов многоквартирный дом останется без какого-либо коммунального обслуживания.

В настоящее время по-прежнему встречаются случаи, когда долги одного жильца способны негативно отразиться на всем многоквартирном доме, например, затянуть сроки подключения отопления. Также фиксируются ситуации, когда квартиры с долгами продаются, а затем взыскать накопившиеся задолженности становится намного труднее, говорится в пояснении к поправкам.

Кроме того, владельцам, решившим продать квартиру с накопившейся задолженностью, придется учитывать, что им нужно будет либо самим погасить этот долг до продажи, либо снизить цену квартиры, поскольку новому владельцу придется оплачивать образовавшиеся долги, подчеркивают авторы поправок.

Планируется, что на новых владельцев будут переходить долги за период, не превышающий одного года.