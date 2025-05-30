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Под Добеле в ДТП с участием военной техники пострадал земессарг

Гусеничная военная техника. Иллюстративное фото

В четверг в результате аварии, в которую была вовлечена военная техника, пострадал земессарг, подтвердили агентству LETA в Государственной полиции.

ДТП произошло во второй половине дня на автодороге Добеле - Иле - Ауце. Полиция указала, что в него вовлечена военная техника и пострадал земессарг, который был доставлен в медучреждение.

Полиция продолжает расследовать обстоятельства произошедшего.

На фотографиях, опубликованных в социальных сетях, видно, что военный грузовик съехал в кювет, кроме того, перевернулась и гусеничная техника.

В Национальных вооруженных силах агентство LETA выяснило, что в аварию был вовлечен грузовик Scania, который перевозил гусеничный вездеход Bandvagn.

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