Под Добеле в ДТП с участием военной техники пострадал земессарг

В четверг в результате аварии, в которую была вовлечена военная техника, пострадал земессарг, подтвердили агентству LETA в Государственной полиции.
ДТП произошло во второй половине дня на автодороге Добеле - Иле - Ауце. Полиция указала, что в него вовлечена военная техника и пострадал земессарг, который был доставлен в медучреждение.
Полиция продолжает расследовать обстоятельства произошедшего.
На фотографиях, опубликованных в социальных сетях, видно, что военный грузовик съехал в кювет, кроме того, перевернулась и гусеничная техника.
В Национальных вооруженных силах агентство LETA выяснило, что в аварию был вовлечен грузовик Scania, который перевозил гусеничный вездеход Bandvagn.
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