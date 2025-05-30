Под Добеле в ДТП с участием военной техники пострадал земессарг

ДТП произошло во второй половине дня на автодороге Добеле - Иле - Ауце. Полиция указала, что в него вовлечена военная техника и пострадал земессарг, который был доставлен в медучреждение.

Полиция продолжает расследовать обстоятельства произошедшего.

На фотографиях, опубликованных в социальных сетях, видно, что военный грузовик съехал в кювет, кроме того, перевернулась и гусеничная техника.

В Национальных вооруженных силах агентство LETA выяснило, что в аварию был вовлечен грузовик Scania, который перевозил гусеничный вездеход Bandvagn.