Пассажир Bolt сбежал от таксиста с оружием. Компания дала комментарий

В воскресенье, 18 мая, мужчина в Риге пережил неприятный опыт во время использования услуг такси предприятия Bolt. Во время поездки водитель многократно игнорировал просьбы пассажира обратить внимание на дорогу и вместо этого смотрел в телефон. Когда мужчина указал на эти действия, водитель пригрозил ему оружием.