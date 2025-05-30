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Пассажир Bolt сбежал от таксиста с оружием. Компания дала комментарий

Перевод: rus.tvnet.lv
Обновлено 30 мая 2025, 11:42
В Риге поездка на Bolt превратилась в кошмар - водитель угрожал оружием, а потом попал в аварию

На прошлой неделе Латвию потрясло поведение водителя такси - он во время поездки пытался смотреть трансляцию хоккейного матча и угрожал клиенту оружием. Онлайн-журнал TVNET+ связался с компанией Bolt, которая рассказала об этом инциденте подробнее.

В воскресенье, 18 мая, мужчина в Риге пережил неприятный опыт во время использования услуг такси предприятия Bolt. Во время поездки водитель многократно игнорировал просьбы пассажира обратить внимание на дорогу и вместо этого смотрел в телефон. Когда мужчина указал на эти действия, водитель пригрозил ему оружием.

Во время этих событий было снято видео, на котором видно, как водитель угрожает пассажиру оружием.

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