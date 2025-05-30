Российские дроны атаковали троллейбусный парк в Харькове

На территории троллейбусного парка загорелось здание, уничтожен один и повреждены 38 троллейбусов.

Также был нанесен ущерб близлежащим жилым домам, пострадали три женщины.

В селе Васильев Хутор Чугуевского района Харьковской области в результате удара ракеты и дронов повреждены частный дом, фермы, склад и оборудование. Восемь человек получили ранения, двое из них - 16-летние подростки.

В селе Явирское Изюмского района Харьковской области беспилотник повредил фермерское строение. В городе Изюм после удара с использованием беспилотника на складе вспыхнул пожар. Пострадавших нет.

В Измаиле Одесской области в результате удара беспилотника было уничтожено почтовое отделение и повреждены стоящие рядом грузовики. Пострадавших нет.

В городе Белозерск Донецкой области беспилотник врезался в пятиэтажный жилой дом, что привело к пожару. Пострадали женщина и ее 16-летний сын.

В Запорожье после атаки беспилотника загорелся объект инфраструктуры. По предварительным данным, пострадавших нет.

Россия ночью запустила по Украине 90 дронов

Российские войска ночью запустили по Украине 90 дронов, сообщили Воздушные силы Украины.

Украинские ПВО сбили 26 дронов, еще 30 имитаций дронов были потеряны без негативных последствий или нейтрализованы радиоэлектронными средствами.

Попадания дронов зафиксированы в 12 местах.