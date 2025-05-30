Интерес к солнечным панелям пошел на спад?

"В целом интерес к микрогенерации в Латвии пусть уже не характеризуется как взрывной, но по-прежнему сохраняется. В этом году с 1 января до середины мая подключено 680 новых микрогенераторов. С 2023 года ощущается более выраженный интерес к микрогенераторам в сочетании с накопительными батареями. В 2023 году к Sadales tīkls подключено примерно 300 таких гибридных комплектов (~4% от общего количества подключений к микрогенераторам за год), в 2024 году - уже почти 600 (~16% от общего числа), а за первые 4,5 месяца этого года - уже более 400 (~60% от общего числа)", - рассказала представитель AS Sadales tīkls Алина Силдника, которая прогнозирует, что умеренный интерес к микрогенераторам сохранится и в дальнейшем, особенно в сочетании солнечных панелей с оборудованием для аккумуляции энергии.