Фото PVD констатировала продукты питания с поддельным сроком годности

В PVD пояснили, что на складе и в местах торговли предприятия были констатированы продукты питания с истекшим сроком годности, а также продукты, на которых он был исправлен - сверху была наклеена информация о другом сроке.

В связи с этим из оборота было изъято две тонны различных мучных кондитерских изделий, 119 килограммов рыбных продуктов, 261 килограмм мясных продуктов, 122 единицы горчицы, 216 единиц алкогольных напитков и 2479 единиц безалкогольных напитков.

В то же время PVD отмечает, что склад Polimaf не был зарегистрирован в службе и на нем нельзя было хранить продукты питания.

В отношении предприятия начаты четыре административных процесса, в том числе два за незарегистрированную деятельность и введение потребителей в заблуждение - подделку срока годности - на предприятии склада, а также по одному за введение потребителей в заблуждение - подделку срока годности - в каждом из торговых мест компании.

По данным Firmas.lv, в прошлом году предприятие работало с оборотом 494 349 евро и прибылью 75 164 евро.

Компания была зарегистрирована в 2023 году, ее уставный капитал составляет 1000 евро. Единственным владельцем предприятия является гражданин Украины Евгений Сурков.