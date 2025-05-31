Липину интересно Не только Jumprava - как политики использовали концерты

Один из главных около-политических историй предыдущей недели - отмененный концерт группы Jumprava. Предполагалось, что концерт пройдет 5 июня (последний разрешенный день политической агитации), но в итоге группа отказалась выступать - правда, причины отмены у музыкантов различаются. Так что не так с этим концертом, и насколько вообще музыка - популярный инструмент агитации у латвийских политиков.
Краткая справка для тех, кто не в курсе. 5 июня на Wondersala был запланирован бесплатный концерт, который трактовался как "благотворительное мероприятие". На самом деле он был бы оплачен партией "Латвия на первом месте".
А 28 мая группа Jumprava сообщила в Facebook, что отзывает свое участие в концерте. Но, что любопытно, в соцсетях распространяются два принципиально разных сообщения.