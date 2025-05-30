Фото Премьер-министры стран Балтии обсуждают в Риге безопасность и продвижение Rail Baltica

В пятницу, 30 мая, в Риге под руководством премьер-министра Латвии Эвики Силини проходит встреча Совета министров стран Балтии в формате премьер-министров, сообщили агентству LETA в Государственной канцелярии.
Силиня проводит встречу с премьер-министром Эстонии Кристеном Михалом и премьер-министром Литвы Гинтаутасом Палуцкасом в Национальном музее истории Латвии.
В повестку дня совещания внесена дискуссия премьер-министров о безопасности и обороне стран Балтии, а также о продвижении региональных инфраструктурных проектов, в том числе железнодорожного проекта Rail Baltica.
Латвия в этом году председательствует в Совете министров стран Балтии.
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