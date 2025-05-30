Фото Премьер-министры стран Балтии обсуждают в Риге безопасность и продвижение Rail Baltica

Силиня проводит встречу с премьер-министром Эстонии Кристеном Михалом и премьер-министром Литвы Гинтаутасом Палуцкасом в Национальном музее истории Латвии.

В повестку дня совещания внесена дискуссия премьер-министров о безопасности и обороне стран Балтии, а также о продвижении региональных инфраструктурных проектов, в том числе железнодорожного проекта Rail Baltica.

Латвия в этом году председательствует в Совете министров стран Балтии.